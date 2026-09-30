Tosya'da itfaiye ekiplerine ziyaret ve teşekkür

İtfaiye haftasında ziyaret ve teşekkür

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek itfaiye erlerinin haftasını kutladı. Görüşmeler sırasında personelin ilçenin can ve mal güvenliğine yaptığı katkılar ve görevlerine olan bağlılık öne çıkarıldı.

başkanın vurguları:

Kavaklıgil, ziyaretinde "Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan itfaiye personelimiz; cesareti, disiplini ve fedakarlığıyla hepimizin gurur kaynağıdır." sözleriyle ekiplerin önemine dikkat çekti. Başkan, ekiplerin yangınlardan trafik kazalarına, doğal afetlerden kurtarma çalışmalarına kadar uzanan görev alanını hatırlatarak her ihbarın taşıdığı sorumluluğu vurguladı.

teşekkür ve anma:

Kavaklıgil, tüm çalışma arkadaşlarına emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür ederek, "Başta İtfaiye Müdürlüğümüzün kıymetli personeli olmak üzere tüm itfaiye teşkilatının 25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası’nı kutluyor, görevlerinde sağlık, güvenlik ve başarı diliyoruz." dedi. Ziyarette ayrıca görevi başında hayatını kaybeden kahraman itfaiyeciler rahmet ve minnetle anıldı.

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, İTFAİYE HAFTASI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA İTFAİYECİLERİ ZİYARET EDEREK, HAFTALARINI KUTLADI.