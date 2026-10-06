Tosya'da sarıkılçık hasadı başladı: hedef üretimi 24 bin dekara çıkarmak

Tosya'da coğrafi işaretli sarıkılçık hasadı başladı:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, coğrafi işaretli sarıkılçık çeltiğinin hasadı başladı. Ilgaz Dağı'nın kar sularıyla beslenen ve Kastamonu ile Çankırı sınırında yer alan yaklaşık 7 bin dekar alandaki tarlalarda ekilen çeltikler, ilçede Türkiye’nin ilk çeltik fabrikasının bulunduğu bölgeden biçerdöverlerle toplanıyor.

İlçede sadece sarıkılçık türü değil, aynı zamanda Yaşar, Maratelli ve Osmancık çeşitleri de yetiştiriliyor. Çiftçilerin Mayıs ayında ekimini yaptıkları çeltik, biçerdöverle hasat edildikten sonra güneşte kurutuluyor, daha sonra fabrikalarda işlenerek pirince dönüştürülüp Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

tarımsal üretim ve kuraklık kaygıları:

Hasat şenliğinin düzenlendiği Ortalıca köyünde konuşan yetkililer, bölgedeki su kaynakları ve sulama projelerinin üretim kapasitesi üzerindeki belirleyici rolüne dikkat çekti. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, mevcutta kayıtlı ve kayıt dışı toplamda yaklaşık 7 bin dekar alanda üretim yapıldığını, ancak Kızlar Yolu Barajı Sulama Ağı projesinin tamamlanmasıyla birlikte bu rakamın 24 bin dekara çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Kavaklıgil, ilçede çeltik tarımının eski verimli günlerine dönmesi için baraj ve sulama projelerinin tamamlanmasının kritik olduğunu; Devlet Su İşleri ve ilgili kurumların toplulaştırma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca Tosya'nın hem sanayi hem tarım kaynaklı kalkınmasının bölge ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

tanıtım, destekler ve ekonomik değer:

Vali Yardımcısı Aydın Ergün, yapılacak tanıtım faaliyetleriyle Tosya pirincinin uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma gelebileceğini söyledi ve su kıtlığının üretim üzerindeki etkilerine işaret etti. Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Tosya’yı "pirincin ana vatanı" olarak nitelendirip, Kızlar Yolu Barajı’nın tamamlanmasının bölge üretimini artıracağını ifade etti.

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak da pirincin ilçedeki kültürel ve ekonomik önemine vurgu yaparken, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç 2026 yılında üreticilere sağlanan destekleri aktardı. Kılıç, 2026'da Tosya’daki üreticilere 55 ton tohum desteği verildiğini; Ortalıca Kooperatifine “17 milyon 600 yüz bin TL” kapasite artırımı desteği sağlandığını, ayrıca 2025 yılında 3 milyonun üzerinde destek ile 2026'da Tarım Arazilerinin Etkin Kullanması Projesi kapsamında 23 milyonluk hibe bütçesiyle tohum, sera naylonu ve fide dağıtımı yapıldığını söyledi.

Protokol üyelerinin dua ve biçerdöverlerle sembolik hasada katılmasının ardından Tosya Pirinç Fabrikası da ziyaret edildi. Çiftçiler tarafından biçerdöverlerle toplanan çeltiklerin kurutulmasının ardından fabrikalarda işlenip pirince dönüştürüldüğü, sarıkılçık cinsi pirincin kilogramının ise piyasa satışında 200 ila 250 TL arasında alıcı bulduğu bildirildi.

Hasat dönemiyle birlikte bölgede hem ekonomik hareketlenme hem de gelecek yıllara yönelik beklenti yükselirken, yetkililer sulama projelerinin tamamlanması ve tanıtım faaliyetlerinin üretimi ve pazar payını artıracağına dikkat çekiyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ÇELTİK FABRİKASININ KURULDUĞU KASTAMONU’NUN TOSYA İLÇESİNDE COĞRAFİ İŞARETLİ SARIKILÇIK ÇELTİĞİNİN HASADI BAŞLADI.