tosya'ya modern ve uygun fiyatlı düğün salonu: belediye projelerinde sona gelindi

Tosya'da yatırımlar açılışa hazırlanıyor:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, Tosya Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen yatırımlarda sona gelindi. İlçede inşa edilen yeni tesisler 24 Ekim'de düzenlenecek törenle hizmete açılacak. Bu yatırımların en dikkat çekenlerinden biri, bölgenin en büyük düğün salonu olarak tanımlanan modern mekân.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil yaptığı incelemelerde salonun işleyişi ve teknik donanımı hakkında bilgi aldı. Başkan Kavaklıgil, görev süresi boyunca uyguladıkları eser belediyeciliği yaklaşımını sürdürdüklerini belirtti ve ilçeye kazandırılan projelerin vatandaşlara ekonomik ve sosyal kolaylık sağlayacağını vurguladı.

düğün salonunun özellikleri:

Belediye tarafından tamamlanan yeni düğün salonunun kapalı oturum alanı 1.300 metrekare büyüklüğünde. Salon, yerden ısıtma, havalandırma ve klima ile soğutma sistemleri barındırıyor; masa oturma düzenine göre aynı anda 1.000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede tasarlandı. Başkan Kavaklıgil salonu hem yaz hem kış kullanımına uygun, lüks ve modern bir mekân olarak nitelendirdi.

Salonun en önemli sosyal politikalarından biri de ücretlendirme modelinde ortaya çıkıyor: yönetim süresi boyunca düğün salonu hizmeti çiftlere bir asgari ücret karşılığında sunulacak. Bu uygulama, evlenmekte zorlanan çiftlere destek amacı taşıyor ve projelerin sosyal etkisini artırmayı hedefliyor.

Ayrıca salonun kurulduğu alanın toplam yaklaşık 7.000 metrekare olduğu, bunun da yaklaşık 5.000 metrekaresinin otopark olarak planlandığı bildirildi.

altyapı, araç ve sosyal hizmet yatırımları:

Tosya Belediyesi, 24 Ekim'de hizmete alınacak diğer yatırımlar arasında yaklaşık 15 yeni sıfır araç bulunduğunu ve bu araçların toplam değerinin 100 milyon TL civarında olduğunu açıkladı. Araç filosunda binek, iş makinesi ve kamyon türünde araçlar yer alıyor.

Şehir trafiği ve çarpık kentleşmeyle mücadele kapsamında ise kapasitesi 376 araç olan, yaklaşık 5 katlı bir otopark inşa edildi; otoparkın oturum alanı 2.000 metrekare, inşaat alanı ise 12.000 metrekare olarak planlandı ve tamamlandı.

Elektrik hatlarının yeraltına alındığı bölgelerde belediye tarafından temin edilecek dekoratif direklerle birlikte gerçekleştirilen çalışmanın değerinin yaklaşık 40 milyon TL olduğu belirtildi. Bu uygulama, kentin estetiğini ve altyapı düzenini güçlendirmeyi amaçlıyor.

sokak hayvanları ve kültür çalışmaları:

Başkan Kavaklıgil, sokak hayvanları için ilçeye doğal yaşam alanı ve barınak inşa ettiklerini; bu hizmetleri belediye bütçesiyle yürüttüklerini söyledi. Amaç, hayvanların daha sağlıklı ve yaşanılabilir şartlarda yaşamını sürdürmesini sağlamak.

Ayrıca belediye tarafından düzenlenen kültür gezileriyle ilgili olarak, son 2,5 yılda Tosya'dan Çanakkale, Konya ve Amasya başta olmak üzere kültürel turlar düzenlendiği ve yaklaşık 6.000 vatandaşın bu gezilere katıldığı aktarıldı. Kavaklıgil, 30 bin nüfuslu ilçede bu sayının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirterek sosyal ve kültürel hizmetlerin süreceğini ifade etti.

Başkan Kavaklıgil, 31 Mart 2024 tarihinden bu yana yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen hizmet döneminde çok sayıda yatırımın hayata geçirildiğini, ilçedeki kompleks tesis, spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, otogar, galericiler sitesi, mezbahane, hayvan pazarı ve yeni mesire alanları gibi projelerin açılışlarının 24 Ekim'de resmi törenle gerçekleştirileceğini duyurdu.

Yönetim, yeni yatırımları kent hizmetine sunmayı ve ilçedeki hayat kalitesini artırmayı öncelik olarak belirlemeye devam ediyor.

TOSYA BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN KAVAKLIGİL, YENİ YAPILAN DÜĞÜN SALONUNUN FİYATINI BİR ASGARİ ÜCRET OLARAK BELİRLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, EVLENMEK İSTEYEN HERKESİN KOLAYLIKLA DÜĞÜN SALONUNU KİRALAYABİLECEĞİNİ KAYDETTİ.