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Toybelen dönüşümüyle kentte yeni ticaret ve üretim alanı yaratılıyor

Samsun Büyükşehir'in Toybelen dönüşümünde yeni restoranlar ve esnaf taşınmalarıyla ticaret canlanıyor; amaç kalıcı altyapı ve üretim alanı sağlamak.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 13:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Toybelen dönüşümüyle kentte yeni ticaret ve üretim alanı yaratılıyor

Toybelen'de çalışmalar yerinde incelendi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyip bölge esnafıyla görüştü. Ziyarette, projenin ilerleyişi ve esnafın yeni yerlerine taşınma süreci ele alındı. Belediye yetkilileri, sanayi dönüşümüyle hem üretim hem de ticaretin daha düzenli bir alana taşınmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje ve tesisleşme çalışmaları:

Büyükşehir Belediyesi tarafından Toybelen'de hayata geçirilen yeme-içme alanı projesinde 21 bağımsız birim inşa ediliyor. Bu alanların, sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaf ile bölgeye taşınacak işletmelerin ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanıyor. Aynı zamanda Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki yıkımlarla birlikte esnafın yeni iş yerlerine geçişi sürüyor; Toybelen, altyapısı ve işlevsel düzenlemeleriyle kentin önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Beklenen ekonomik ve kentsel etkiler:

Belediye yetkilileri, Toybelen'deki ticari hareketliliğin artmasının kent merkezindeki yoğunluğu azaltacağını, ticaret ve üretimin daha uygun alanlara kaydırılmasıyla lojistik ve işleyiş açısından avantaj sağlanacağını vurguluyor. Yürütülen çalışmaların altyapı ve işletme kapasitesini güçlendirerek bölgeyi cazibe merkezine dönüştürmesi hedefleniyor.

Başkan Halit Doğan ziyaret sırasında, "Bizler Samsun'umuza hizmet ederken öncelikle şehrimizin ihtiyaçlarını belirliyor, sonrasında da bu ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Doğan, kentsel dönüşüm ve sanayi dönüşümlerinin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu belirtti ve Gülsan'daki yıkımların tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Yetkililer, Toybelen'deki düzenlemelerin yalnızca fiziksel yapılaşma ile sınırlı kalmayacağını; bölgeye yönelik hizmet ve işletme çeşitliliğinin artırılmasıyla yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanacağını, yeme-içme tesislerinin tamamlanmasıyla esnaf ve çalışanların günlük ihtiyaçlarının daha kolay karşılanacağını ifade etti.

Belediye ekipleri, inşaat ve altyapı çalışmalarını hızlandırarak alanı hem esnafın hem de vatandaşların kullanımına kısa sürede sunmayı hedefliyor. Toybelen dönüşümünün, kentin üretim ve ticaret dinamiklerinde kalıcı bir değişim yaratması bekleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, TOYBELEN SANAYİ SİTESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, TOYBELEN SANAYİ SİTESİ’NDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYEREK ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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