Trablusşam'da kültür köprüsü: Erdoğan ve Argun tarihi mirası ve Türkçeyi yerinde değerlendirdi

Trablusşam’da kültürel miras ve eğitim temasları:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Lübnan’ın Trablusşam şehrinde bir dizi ziyarette bulundu. Heyet programı, şehirdeki Osmanlı dönemi eserlerinin ziyaret edilmesi ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen eğitim çalışmalarının yerinde incelenmesini kapsadı.

Ziyaretler sırasında heyet, Sultan II. Abdülhamid Han’ın torunlarından Selma Sibai ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ardından Trablusşam Saat Kulesi ve kentin tarihî camileri ziyaret edilerek vatandaşlar ve din görevlileriyle bir araya gelindi.

Mevlevihane etkinlikleri ve yerinde inceleme:

Programın önemli ayağı, Trablusşam’ın tarihî Mevlevihane’sinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri oldu. Heyet, burada gerçekleştirilen ilahi dinletisi ve sema törenini takip etti. Etkinliklerde ayrıca geleneksel Türk sanatlarından ebru gösterisi sunuldu; Mevlevihane’nin taşıdığı kültürel değerler ve sürdürdüğü faaliyetler yakından gözlemlendi.

Mevlevihane içinde düzenlenen oturumda Prof. Dr. Selim Argun, Yunus Emre Enstitüsü’nün bölgede yürüttüğü Türkçe öğretimi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Heyet, Mevlevihane bünyesindeki Türkçe sınıfını da ziyaret ederek eğitim gören öğrencilerle sohbet etti ve öğrenim süreçlerini değerlendirdi.

Türkiye–Lübnan kültürel ilişkilerinde vurgulanan hedefler:

Yunus Emre Enstitüsü ve İlim Yayma Vakfı temsilcilerinin Trablusşam ziyareti, tarihi mirasın korunması, Türkçenin yaygınlaştırılması ve geleneksel sanatların tanıtılması hedeflerine vurgu yaptı. Heyetin temasları, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sunmayı amaçlayan çalışmaların sürdürülmesine işaret etti.

Genel program, Trablusşam halkının yoğun ilgisiyle gerçekleşti ve ziyaret boyunca hem kültürel mirasın hem de eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çekildi.

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN(SOLDAN İKİNCİ) VE YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI PROF. DR. SELİM ARGUN(SOLDA), LÜBNAN'IN TRABLUSŞAM ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ZİYARETLERDE ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU.