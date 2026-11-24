Kriz masası kuruldu:

Trabzon'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışların ardından Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve ilgili kamu kurumları teyakkuz haline geçti. Vali Yardımcısı Ali Yılmaz başkanlığında oluşturulan kriz masasında, sahadaki ekiplerin koordinasyonu ve ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirme yapılıyor.

TİSKİ'nin sahadaki çalışmaları:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, yağışın etkili olduğu bölgelerde aralıksız çalışma yürütüyor. Kurum, 18 ilçede görev yapan ekiplerle sahada bulunuyor; toplamda 144 personel ve 65 iş makinesi ile müdahale sağlanıyor. Kullanılan iş makineleri arasında 15 JCB, 13 vidanjör, 11 faun, 14 vaktör ve 12 ekskavatör yer alıyor.

Öncelikli müdahale alanları:

Çalışmalarda özellikle Havalimanı ve Beşirli mahalleleri öncelik alınıyor. Ekipler, oluşan su birikintileri ile altyapı kaynaklı sorunlara müdahale ederek vatandaşların mağduriyet yaşamasını engellemeye çalışıyor. Nöbetçi ekiplerin yanı sıra tüm saha personeli göreve hazır tutuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahadaki mekanik müdahalelerin yanı sıra vatandaşlardan gelen ihbarları da anlık olarak değerlendiriyor ve taleplere göre yönlendirme yapıyor. Kriz masası ile saha ekipleri arasındaki koordinasyon, yoğun yağışın yol açabileceği olumsuzluklara hızlı yanıt verme amacını taşıyor.

Halkın can ve mal güvenliğini korumaya yönelik müdahaleler sürerken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya ve yetkililere duruma ilişkin bildirimde bulunmaya çağırıyor.

ÖZELLİKLE HAVALİMANI VE BEŞİRLİ BÖLGELERİNE AĞIRLIK VERİLİYOR. EKİPLER, SU BİRİKİNTİLERİ VE ALTYAPI KAYNAKLI SORUNLARA MÜDAHALE EDEREK VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYOR.