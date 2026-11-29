hasta kabulü başladı:

Trabzon Şehir Hastanesi'nde hasta kabul süreci resmen başladı. Şehrin sağlık alanındaki önemli yatırımları arasında yer alan hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü ilk hastalarını kabul ederek hizmete giriş yaptı.

kadın hastalıkları ve doğum bölümünde ilk uygulamalar:

Bölümde kabul ve muayene süreçleri uygulanmaya başladı. Personel, ilk başvuruları karşılayarak doğum öncesi takip ve acil hasta kabul işlemlerini yürütüyor; böylece bölüm hizmet vermeye başladı.

diğer birimlerde hazırlıklar sürüyor:

Hastanenin diğer bölümlerinin hasta kabulüne hazır hale getirilmesi için temizlik, düzenleme ve son kontroller sürüyor. Hizmet sürecinin kademeli olarak ilerlemesi bekleniyor ve birimlerin aşamalı şekilde açılması planlanıyor.

TRABZON ŞEHİR HASTANESİ’NDE HASTA KABULÜ BAŞLADI. HASTANENİN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM BÖLÜMÜ İLK HASTALARINI KABUL EDERKEN, DİĞER BİRİMLERDE İSE HİZMETE BAŞLANMASI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR.