Trabzon’da 30 Ağustos törenleri anıta çelenk sunumu ve resmi geçitle tamamlandı

Kutlama programı başladı:

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı; ilk bölümde çelenk sunumu yapıldı ve resmi tebrikler kabul edildi.

Vali'nin mesajı:

Vali Tahir Şahin, tebrikat töreninde yaptığı konuşmada 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu vurguladı. Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti ve milletin birlik beraberlik mesajını yineledi.

Törenin akışı:

Çelenk sunumu ve tebrikat töreninin ardından program çeşitli gösterilerle devam etti. Etkinlikler daha sonra düzenlenen resmi geçit töreni ile sürdü; geçit töreni protokolün ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Kutlama programı, Valilikte verilen resepsiyonun ardından sona erdi.

Program boyunca düzen ve katılımın ön planda olduğu törenlerde, şehirdeki anma ve kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde tamamlandı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TRABZON’DA DÜZENLENEN KUTLAMA PROGRAMINDA, ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNULDU, TEBRİKLER KABUL EDİLDİ VE RESMİ GEÇİT TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.