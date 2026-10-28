Dolar 49,8231 +0,08%
Euro 55,6308 +0,48%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.537,46 +0,16%
EUR/USD 1,1161 +0,27%
Brent Petrol 110,44 +0,94%
--°

Trabzon'da mutfak mirası kortejle sahneye çıktı

Kortej yürüyüşüyle başlayan Trabzon Gastronomi Festivali, yetkililerce 'Trabzon Mutfağı Ömrü Uzatır' mottosuyla 1 Kasım'a dek süreceği açıklandı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Trabzon'da mutfak mirası kortejle sahneye çıktı

Trabzon'da mutfak mirası kortejle sahneye çıktı

Trabzon'un zengin yöresel lezzetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Gastronomi Festivali, kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi amaçlayan profesyonel bir tanıtım sürecinin ilk adımı olarak görülüyor.

kortej ve katılımcılar:

Kortejde Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gastronomi şefleri, bando takımı, maskotlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş, renkli görüntüler eşliğinde Meydan'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar devam etti.

amaç ve program:

Yürüyüşün ardından konuşan Ahmet Metin Genç, festivalin kentteki kültürel ve gastronomik değerleri turizmle buluşturma hedefini vurguladı. Genç, "Şehrimiz birçok değeri, özelliği, güzelliği olan bir şehir ama yemek kültürü de geleneksel olan bir şehir. O nedenle Trabzon mutfağını, bir turizm şehri olan Trabzon’umuzda evvela şehrimizin ve bölgemizin, ülkemizin güzel insanlarına, bunun yanı sıra gelen ziyaretçilerimize de profesyonel bir konseptle sunmak üzere bir gastronomi festivali düzenledik" dedi.

Genç ayrıca festivalin resmi açılışının yarın saat 14.00'te yapılacağını ve etkinliklerin 1 Kasım'a kadar süreceğini belirterek, "İnşallah 1 Kasım’a kadar çeşitli profesyonel şeflerle beraber, 'Trabzon Mutfağı Ömrü Uzatır' mottosuyla bu işi artık yeni bir düzene, yeni bir düzleme kavuşturuyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Bütün çalışmalarımızda bize koordinasyonuyla, desteğiyle beraber birlikte hareket ettiğimiz kıymetli Valimize, odamıza, katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza, şeflerimize, sponsorlarımıza hayırlı olsun, hayırlar getirsin diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin de konuşmasında kentin doğal güzellikleri, kültürü, turizmi ve mutfak zenginliğine işaret ederek, "Senenin 173 günü ortalama yağmur alan, yağmurıyla bereketli, sofrasıyla bereketli, kültürüyle bereketli, turizmiyle bereketli Trabzon’umuzda ilkini yapacağımız Gastronomi Festivali’nin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beraberinde şehrimizi ziyaret eden milyonlarca turistin damaklarında bu lezzetlerin güzellik bırakacağını umuyorum" diye konuştu.

Festival süresince yerel lezzetlerin profesyonel şefler tarafından sunulması, etkinlik programları ve tanıtım çalışmalarıyla Trabzon mutfağının daha geniş kitlelere taşınması hedefleniyor. Kortej ve açılış seremonisi, festivalin kente sağlayacağı turizm ve tanıtım katkısının altını çizdi.

TRABZON’UN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK, KENTİN GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK VE YÖRESEL...

TRABZON’UN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK, KENTİN GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK VE YÖRESEL LEZZETLERİ PROFESYONEL BİR KONSEPTLE ZİYARETÇİLERE SUNMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TRABZON GASTRONOMİ FESTİVALİ ÖNCESİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

karahayıt için doğalgaz teslimatına saatler kala bölgesel koruma ve altyapı plan...
images

Selendi'de Halil Efe rotasıyla milli mücadele mirası yürüyecek
images

Burhaniye'de cumhuriyet için çelenkler Atatürk anıtında buluştu
images

Bakan Ersoy'dan cumhuriyetin 103. yılına kutlama ve sorumluluk vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kasım'dan net uyarı: İsrail çekilene dek direniş sürecek

Sultangazi'de gecenin ortasında seyir halindeki araç aniden alev aldı

Şanlıurfa'da Karaali Mahallesi'nde aniden bastıran sağanak yaşamı aksattı

Hatay'da fırtına tedbiri: kent genelinde bayraklar geçici olarak indirildi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş