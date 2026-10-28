Trabzon'da mutfak mirası kortejle sahneye çıktı

Trabzon'un zengin yöresel lezzetlerini öne çıkarmayı hedefleyen Gastronomi Festivali, kent merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlik, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi amaçlayan profesyonel bir tanıtım sürecinin ilk adımı olarak görülüyor.

kortej ve katılımcılar:

Kortejde Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, gastronomi şefleri, bando takımı, maskotlar ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş, renkli görüntüler eşliğinde Meydan'daki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na kadar devam etti.

amaç ve program:

Yürüyüşün ardından konuşan Ahmet Metin Genç, festivalin kentteki kültürel ve gastronomik değerleri turizmle buluşturma hedefini vurguladı. Genç, "Şehrimiz birçok değeri, özelliği, güzelliği olan bir şehir ama yemek kültürü de geleneksel olan bir şehir. O nedenle Trabzon mutfağını, bir turizm şehri olan Trabzon’umuzda evvela şehrimizin ve bölgemizin, ülkemizin güzel insanlarına, bunun yanı sıra gelen ziyaretçilerimize de profesyonel bir konseptle sunmak üzere bir gastronomi festivali düzenledik" dedi.

Genç ayrıca festivalin resmi açılışının yarın saat 14.00'te yapılacağını ve etkinliklerin 1 Kasım'a kadar süreceğini belirterek, "İnşallah 1 Kasım’a kadar çeşitli profesyonel şeflerle beraber, 'Trabzon Mutfağı Ömrü Uzatır' mottosuyla bu işi artık yeni bir düzene, yeni bir düzleme kavuşturuyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Bütün çalışmalarımızda bize koordinasyonuyla, desteğiyle beraber birlikte hareket ettiğimiz kıymetli Valimize, odamıza, katkı sağlayan bütün kurum ve kuruluşlarımıza, şeflerimize, sponsorlarımıza hayırlı olsun, hayırlar getirsin diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin de konuşmasında kentin doğal güzellikleri, kültürü, turizmi ve mutfak zenginliğine işaret ederek, "Senenin 173 günü ortalama yağmur alan, yağmurıyla bereketli, sofrasıyla bereketli, kültürüyle bereketli, turizmiyle bereketli Trabzon’umuzda ilkini yapacağımız Gastronomi Festivali’nin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Beraberinde şehrimizi ziyaret eden milyonlarca turistin damaklarında bu lezzetlerin güzellik bırakacağını umuyorum" diye konuştu.

Festival süresince yerel lezzetlerin profesyonel şefler tarafından sunulması, etkinlik programları ve tanıtım çalışmalarıyla Trabzon mutfağının daha geniş kitlelere taşınması hedefleniyor. Kortej ve açılış seremonisi, festivalin kente sağlayacağı turizm ve tanıtım katkısının altını çizdi.

TRABZON’UN ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK, KENTİN GASTRONOMİ TURİZMİNE KATKI SAĞLAMAK VE YÖRESEL LEZZETLERİ PROFESYONEL BİR KONSEPTLE ZİYARETÇİLERE SUNMAK AMACIYLA DÜZENLENEN TRABZON GASTRONOMİ FESTİVALİ ÖNCESİNDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.