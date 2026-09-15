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Trabzon'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başında okul giriş-çıkışları ve çevresinde metruk yapı ve işletmeleri denetliyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Trabzon'da okul çevrelerinde güvenlik seferberliği

Trabzon'da okul çevrelerinde denetimler artırıldı

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli ulaşımı ve huzurlu bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde kapsamlı denetimler başlattı. Polisler, özellikle okulun yoğun olduğu saat dilimlerinde görülen riskleri azaltmak için tedbirleri sıkılaştırdı ve uygulamaları yoğunlaştırdı.

giriş-çıkış saatlerinde uygulanan önlemler:

Ekipler, okul giriş ve çıkış saatlerinde nöbet ve kontrolleri artırarak öğrencilerin okula geliş-gidişini izliyor. Denetimler; yol güvenliği, trafik akışı, öğrenci geçiş noktaları ile servis ve yaya hareketliliğine odaklanıyor. Görevliler, veliler ve okul yönetimleriyle koordineli çalışarak güvenlik zaafiyetlerinin tespit edilmesine yönelik adımlar atıyor.

Uygulamalarda, şüpheli durumların hızlı tespiti ve müdahale için ekiplerin okula yakın alanlarda görünür şekilde bulunması sağlanıyor. Polis ekipleri, gerekli durumlarda öğrencilerin güvenliğini temin etmek üzere ek yönlendirme ve önleyici tedbirler uyguluyor.

metruk yapılar ve çevre işletmelerine yönelik kontroller:

Denetimlerde ayrıca okul çevresindeki metruk binaların tespiti ve güvenlik risklerinin giderilmesi öncelikli husus olarak ele alınıyor. Tespit edilen yapılar hakkında ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yürütülüyor; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için koordinasyon sağlanıyor.

Okul çevresinde faaliyet gösteren market, büfe ve benzeri işletmeler de düzenli olarak denetleniyor. Kontrollerde özellikle çocuklara tütün mamulleri ve sağlığa zararlı ürünlerin satılmasının önlenmesine dikkat ediliyor. Yapılan denetimlerde kurallara uyan esnafa teşekkür edilirken, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanıyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eğitim döneminin başında alınan bu önlemlerin öğrenci ve öğretmenlerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini sağlamayı hedeflediğini belirtiyor ve 2026-2027 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor.

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TRABZON’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN...

2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE TRABZON’DA ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA POLİS EKİPLERİ OKUL VE ÇEVRELERİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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