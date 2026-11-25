İstinat duvarının çöküşü ve anbean kayıtları

Trabzon'da öğle saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış sonrası 1 No’lu Beşirli Mahallesindeki bir sitenin istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesiyle kopan toprak ve kaya parçaları park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Olay anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde toprak kaymasının hızla ilerlediği görüldü.

site sakinlerinin ifadeleri:

Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Site sakinlerinden Alper Bayram, olayı, "Gürültü ile aşağıya indik. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Arabalarımız pert oldu. Aracımı daha yeni sıfır almıştım. Allah'tan çoluğumuz çocuğumuz içinde değildi." sözleriyle anlattı. Bayram ayrıca, istinat duvarının daha önce belirgin bir uyarı vermediğini belirtti ve "Mal yerine gelir cana bir şey olmasın" ifadelerini kullandı. Olay yerine gelen AFAD ve polis ekipleri inceleme yaptı.

kent genelinde yağışın etkileri ve müdahaleler:

Kuvvetli yağış kent genelinde altyapı ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri ve göletler oluşurken, ana arterlerde trafik yoğunluğu ve araç kuyrukları gözlendi. Trabzon Havalimanı iç hatlar yolcu geliş bölümüne yakın park alanı da sular altında kaldı. Yetkililer, bölgede yağışın etkisini sürdürmesinin beklendiğini ve ekiplerin muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda olduğunu bildirdi.

Olayla ilgili çalışmaların önceliğinin olası can kayıplarını engellemek ve bölgede güvenliğin sağlanması olduğu, hasar tespit ve tahliye süreçlerinin AFAD ile emniyet ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.

Trabzon’da şiddetli yağış sonrası istinat duvarı çöktü... O anlar kamerada