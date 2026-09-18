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Trabzon'da sağanak sürüyor: metrekareye yer yer 50 kilogram yağış

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan sağanaklarda bazı bölgelerde metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış düştü; ekipler ihbarlara müdahale ediyor.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 22:08

GÜNCELLEME: 18 Eylül 2026 - 22:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Trabzon'da sağanak sürüyor: metrekareye yer yer 50 kilogram yağış

Trabzon'da sağanak sürüyor: metrekareye yer yer 50 kilogram yağış

Trabzon'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışların bazı yerlerde metrekareye yaklaşık 50 kilogram yağış bıraktığı belirlendi. Olayın ardından, valilik koordinasyonunda acil müdahale ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı.

Toplantı ve müdahale çalışmaları:

Trabzon Valisi Tahir Şahin başkanlığında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ Koordinasyon Merkezi'nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili kurumların katılımıyla bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamada, yağışlara bağlı olarak şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 114 ihbar ulaştığı ve başta AFAD ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili tüm kurum ekiplerinin ihbarlara müdahale ettiği vurgulandı.

Meteorolojinin uyarıları ve beklenen seyr:

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, kuvvetli yağışlı sistem doğuya doğru hareket ediyor. Açıklamada, yağışların özellikle Arsin ilçesi ve doğu kesimlerinde etkisini sürdürmesinin beklendiği; bu bölgelerde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar daha yağış düşebileceği bildirildi. Ayrıca, batıdan gelecek yeni sistemin saat 22.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olacağı, batı ilçeleri ve Ortahisar'da da benzer boyutta ilave yağış bırakmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Valilik açıklamasında, yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesinin beklendiği fakat vatandaşların sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları; dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları yönünde uyarıda bulunuldu. İlgili kurumların sahadaki çalışmaları ve ihbarlara müdahaleleri devam ediyor.

TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN BAŞKANLIĞINDA, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TULAŞ KOORDİNASYON...

TRABZON VALİSİ TAHİR ŞAHİN BAŞKANLIĞINDA, TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TULAŞ KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE, TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) KAPSAMINDA İLGİLİ KURUMLARIN KATILIMIYLA KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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