Trabzon'da sağanak usul usul geride kalıyor: ekipler seferber

Hızlı müdahale ve öncelik can güvenliği:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün akşam etkili olan sağanak yağışın hemen ardından sahaya çıktı. 283 personel, 116 araç ve iş makinesi ile başlayan çalışmalar, taşkın, heyelan ve su baskınlarına hızlı müdahale amacıyla gece boyunca sürdü. TİSKİ ve ilgili birimler tıkalı rögar, mazgal ve yağmur suyu kanallarında temizlik ve tahliye çalışması yaptı; ulaşıma kapanan yollarda iş makineleriyle müdahale edilerek ulaşım yeniden sağlandı.

Araç ve personel dağılımı:

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; 16 greyder, 13 beko-loder, 15 loder, 5 lastikli ekskavatör, 19 ekskavatör ve 24 kamyon olmak üzere toplam 92 araç ve iş makinesi ile 104 personelle sahada çalıştı. TİSKİ ekipleri ise 20 vidanjör, 24 kombine araç, 10 iş makinesi ve 6 kamyon ile 157 personelden oluşan ekiplerle müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise Ortahisar, Arsin, Yomra ve Of ilçelerinde toplam 14 noktada çalışma gerçekleştirdi.

Saha müdahaleleri ve ilçe bazlı çalışmalar:

Ortahisar'da Pelitli Mahallesi Havalimanı Otoparkı'nda 4 araç, 11 personel ve 15 su pompasıyla tahliye çalışması yürütüldü; Çömlekçi, Toklu, 2 Nolu Bostancı, Gülbaharhatun ve Dolaylı mahallelerinde su baskını ve mahsur kalma vakalarına ekipler müdahale etti. Yalıncak Mahallesi Nadir Kent Sitesi'nde toprak kayması, İncesu Mahallesi'nde ağaç devrilmesi olaylarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde insan kurtarma ekibi tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları tamamlandı; Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada 1 araç ve 3 personelle su tahliye çalışması yapıldı. Yomra Sancak Mahallesi'nde bulunan Kız Öğrenci Yurdu ve bir işyerindeki su tahliye çalışmaları tamamlandı. Of İrfanlı Mahallesi'nde de su çekme çalışması gerçekleştirildi.

Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezi'ne (TİKOM) iletilen 274 başvuruya hızlı şekilde dönüş sağlandı; başvurular doğrultusunda gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek vatandaşların talepleri karşılandı.

Temizlik ve heyelan kaldırma çalışmaları sürüyor:

Sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde temizlik ve heyelan kaldırma çalışmalarına hız verildi. Ortahisar ilçesinde Soğuksu, Konaklar, Boztepe, Toklu, 2 Nolu Bostancı, Çukurçayır, 1 ve 3 Nolu Erdoğdu, Yeşiltepe ve Yalıncak mahallelerinde çalışma gerçekleştirildi. Arsin ilçesinde Elmaalan, Işıklı, Yeşilyalı ve Karaca mahallelerinde heyelan temizleme çalışmaları yapıldı. Beşikdüzü ilçesinde Takazlı ve Yeşilköy mahalleleri grup yolunda heyelan nedeniyle oluşan toprak ve kaya kütleleri temizlendi; Of Kumludere Mahallesi'nde de temizlik çalışması yapıldı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kent genelinde ulaşıma kapalı yol bırakılmadı ve yağışın neden olduğu olumsuzlukların tamamen giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç konuya ilişkin olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün akşam saatlerinden itibaren şehrimizin farklı noktalarında etkili olan sağanak yağışın oluşturduğu olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizi seferber ettik. TİSKİ’miz ve ilgili daire başkanlıklarımızın ekipleri, iş makinelerimiz ve personelimizle birlikte gece boyunca sahada yoğun bir mücadele verdik. Önceliğimiz hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımda yaşanan aksaklıkları en kısa sürede gidermek ve yağışın oluşturduğu tahribatı ortadan kaldırmaktır. Hemşehrilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilgili tüm birimlerimiz koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabb’im ülkemizi, şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin"

Belediye yetkilileri, tespit ve onarım çalışmalarının sürdüğünü, ihtiyaç halinde ek tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, DÜN AKŞAM ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN OLUŞAN OLUMSUZLUKLARI GİDERMEK VE VATANDAŞLARIN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN YAĞIŞIN İLK ANINDAN İTİBAREN SAHADA YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.