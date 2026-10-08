Trabzon'da turizm güzergahındaki 8 kömür tesisinin faaliyetleri durduruldu

faaliyetlerin durdurulması ve yetkili açıklamaları:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Trabzon limanına yurtdışından gelen gemilerle getirilen kömürlerin eleme, paketleme ve depolama işlemlerini yürüten toplam 8 tesisin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bu tesislerden 7'si Değirmendere Vadisi sınırlarında, 1'i Yomra ilçesinde bulunuyor. Kararın gerekçesi olarak tesislerin olumsuz çevresel etkileri ve insan sağlığını tehdit etmesi gösterildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada tesislerin 2000-2013 yılları arasında belde belediyelerinden ruhsat alarak faaliyet göstermeye başladığını ve açıldıkları günden beri bölge sakinlerinin şikayetlerine konu olduğunu hatırlattı.

çevresel kaygılar ve turizm üzerindeki etkisi:

Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, Değirmendere Vadisi'nin dünyaca tanınan Sümela, Kuştul ve Vazelon manastırları ile Hamsiköy gibi turizm destinasyonlarının güzergahında yer aldığı vurgulandı. Belediye, insan ve çevre sağlığının yanı sıra böylesine önemli bir turizm aksında kömür tesisleri bulunmamasının şehir vizyonu açısından isabetli olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca çevrenin korunması, yeşil alanların artırılması, kıyı ve su kaynaklarının etkin kullanımı ile sürdürülebilir turizm altyapısına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

ekonomi ve liman faaliyetleri üzerine değerlendirme:

Büyükşehir, kömür kullanımının şehrin ekonomik geleceği açısından belirleyici bir unsur olmadığını vurguladı. Açıklamada, konutlarda büyük bölümün doğalgaz kullandığı, kırsal kesimde kömür kullanımının az olduğu ve sanayide de kömüre dayalı işletmelerin sınırlı kaldığı belirtildi. Bu çerçevede kömür tesislerinin kapatılmasının şehrin ekonomik geleceğine darbe olarak yorumlanmasının doğru olmayacağı kaydedildi.

Trabzon Limanı ile ilgili iddialara da değinilen açıklamada, liman işlem hacminin azalacağı yönündeki değerlendirmelerin sağlıklı bulunmadığı ifade edildi. Belediye, limanın ve şehrin ticaret potansiyelinin artırılması için ilgili kurumlarla başta İran olmak üzere kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü belirtti ve kent ekonomisinin turizm, ticaret, lojistik, sanayi, tarım ve hizmetler başta olmak üzere çok yönlü olarak geliştirileceğini söyledi.

Büyükşehir açıklamasında ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Trabzon Valiliği nezdinde yapılan başvuruların ve Bakan Murat Kurum’un sürece gösterdiği iradenin kararın alınmasında belirleyici olduğu vurgulandı. Belediye, yaklaşık 25 yıldır gündemde olan kömür depolarına ilişkin alınan kararın Trabzon’un uzun vadeli şehircilik hedefleri ve çevre hassasiyetleri ile uyumlu olduğunu savundu.

Sonuç olarak, yetkililer alınan kararı hem çevre ve insan sağlığı hem de turizmin sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmesi gereken bir adım olarak sundu ve şehrin turizm altyapısını güçlendirmeye, çevre koruma önlemlerini artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

YURTDIŞINDAN GEMİLERLE TRABZON’A GETİRİLEN KÖMÜRLERİN ELEME, PAKETLEME VE DEPOLAMA İŞLEMLERİNİ YAPAN 7’Sİ DEĞİRMENDERE VADİSİ’NDE 1’İ DE YOMRA İLÇESİNDE BULUNAN TOPLAM 8 TESİSİN FAALİYETLERİ, OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLER VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT ETTİĞİ GEREKÇESİYLE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DURDURULDU.