Olayın gelişimi:

Trabzon'da etkili olan sağanak yağışların ardından, Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi mevkiinde dün öğle saatlerinde bir heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan toprak parçaları ve moloz, yakınlardaki Ağasar Deresi'nin yatağını kapatarak derenin taşmasına neden oldu.

Dere suyunun taşıdığı malzeme, Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun üzerine döküldü ve ulaşımı durdurdu. Bölgeden geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerası, heyelanın kopma anını ve ardından yükselen yoğun toz bulutunu kaydetti.

Görüntü ve bölgedeki durum:

Kayıtta, yamaçtan kopan toprağın aniden aşağı doğru aktığı ve kısa sürede çevreyi tozla kapladığı görülüyor. Olayın olduğu güzergâhta trafik akışı kesildi; bölgedeki araç geçişleri askıya alındı ve yol trafiğe kapandı.

Heyelanın hemen ardından bölgedeki görüntüler, olayın boyutunu ve oluşan toz bulutunu net biçimde ortaya koyuyor. Yetkililerin ve vatandaşların olay yerine ilişkin bildirimleri kamuoyuyla paylaşıldı; görüntü, olayın nasıl geliştiğine dair ilk ve çarpıcı belgeyi oluşturdu.

TRABZON’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN ANI CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI.