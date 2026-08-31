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Trabzonspor 20. dakikada Amed SF karşısında öne geçti

Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 20. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 22:11

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor 20. dakikada Amed SF karşısında öne geçti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Müsabaka, ilk 20. dakikada bordo-mavililerin üstünlüğü ile dikkat çekti; gelen golle skor 1-0 oldu.

maçın gidişatı:

Erken golün ardından Trabzonspor daha kontrollü bir oyun sergilemeye başladı; Amed SF ise dengeyi sağlamak için topa daha çok sahip olmaya çalıştı. Karşılaşma henüz devam ediyor ve iki takımın da ikinci yarıda reaksiyon göstermesi bekleniyor.

Maçın ilerleyen dakikalarında hangi takımın inisiyatifi alacağı, yapılacak değişiklikler ve taktiksel hamleler sonucu belirleyecek. Taraftarların ve teknik ekiplerin kararları maçın kaderi üzerinde belirleyici olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 3. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE TRABZONSPOR KARŞILAŞIYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 3. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER İLE TRABZONSPOR KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKADA 20 DAKİKA BORDO-MAVİLİLERİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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