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Trabzonspor, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıkları hızlandırdı

Süper Lig 11. haftasında Alanyaspor deplasmanı öncesi Trabzonspor, Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıkları hızlandırdı

hazırlık programı:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için Trabzonspor, çalışmalarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, maç takvimi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

farklı çalışma grupları:

Antrenmanda, UEFA Konferans Ligi’nde Freiburg karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı, ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi ve takımın toparlanma sürecine uygun program uygulandı.

son idman ve yolculuk:

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Alanya'ya hareket edecek. Takımın antrenman düzeni, hem fiziksel toparlanma hem de taktik hazırlık unsurlarını dengeliyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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