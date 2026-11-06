Trabzonspor, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıkları hızlandırdı

hazırlık programı:

Trendyol Süper Lig 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için Trabzonspor, çalışmalarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda takım, maç takvimi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.

farklı çalışma grupları:

Antrenmanda, UEFA Konferans Ligi’nde Freiburg karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ısınma hareketleriyle antrenmana başladı, ardından rondo ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirildi ve takımın toparlanma sürecine uygun program uygulandı.

son idman ve yolculuk:

Bordo-mavililer, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Alanya'ya hareket edecek. Takımın antrenman düzeni, hem fiziksel toparlanma hem de taktik hazırlık unsurlarını dengeliyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA ARA VERMEDEN BAŞLADI.