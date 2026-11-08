Trabzonspor Corendon Alanyaspor deplasmanında 2-0 kazandı

maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, ev sahibi Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç Alanya Oba Stadyumu'nda oynandı ve bordo-mavililer karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

kritik anlar ve goller:

Karşılaşmanın belirleyici anları ilk yarıya denk geldi. Wagner Pina 17. dakikada fileleri havalandırarak Trabzonspor'u öne geçirdi. 34. dakikada sahneye çıkan Salah farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu tayin etti.

İkinci yarıda Alanyaspor pozisyon üretmeye çalışsa da etkinlik kısa kaldı. 59. dakikada Muçi’nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mohamed Salah'ın şutu yandan az farkla auta çıktı. 74. dakikada Cabral’ın ortasında Onuachu’nun yakın mesafeden vuruşu dışarı giderken, 85. dakikada Omar Ben Ali’nin yakın mesafeden şutunda kaleci Onana gole izin vermedi.

kadrolar, değişiklikler ve hakemler:

Karşılaşmayı yöneten hakem triosu Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut ve Özcan Sultanoğlu olarak kayıtlara geçti. Corendon Alanyaspor kadrosunda Victor, Lima, Bedirhan Özyurt, Aliti, Hadergjonaj, Baran Ali Gezek (Enes Keskin dk. 76), Maestro, Yusuf Özdemir, Hwang (İbrahim Kaya dk. 76), Duarte, Arda Usluoğlu (Omar Ben Ali dk. 62) yer aldı. Teknik direktör Joao Pereira olarak bildirildi.

Trabzonspor cephesinde Onana, Pina, Nwaiwu, Savin, Cabral, Ozan Tufan (Melih Kabasakal dk. 69), Fabinho, Salah (Metehan Mimaroğlu dk. 89), Muçi (Mustafa Eskihellaç dk. 80), Saviola, Onuachu (Ali Habeşoğlu dk. 89) forma giydi. Takımın teknik direktörü Thomas Reis olarak kaydedildi.

Maçta ayrıca Aliti (Alanyaspor) ve Nwaiwu (Trabzonspor) sarı kart gördü. Yedek listelerinde her iki takımda da isim değişiklikleri ve hamleler maç dinamiklerini etkiledi ancak skor değişmedi.

oyunun genel değerlendirmesi:

Trabzonspor'un erken dakikalarda bulduğu gol ve devamındaki disiplinli savunma performansı, deplasmanda üç puanı getiren ana etken oldu. Alanyaspor karşılaşma boyunca bazı etkili pozisyonlar yakalasa da kaleci Onana ve savunmanın yerleşik oyunu, Trabzonspor'un gol yemesini engelledi. Her iki takımın da maç içindeki değişiklikleri sonucu kontrol etmeye çalıştığı gözlendi.

Stat: Alanya Oba

Goller: Wagner Pina (dk. 17), Salah (dk. 34) — Trabzonspor

Sarı kartlar: Aliti (Corendon Alanyaspor), Nwaiwu (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 9. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE TRABZONSPOR İLE KARŞILAŞTI. MÜCADELE KARADENİZ EKİBİNİN İLK YARIDA BULDUĞU GOLLER İLE BİTTİ.