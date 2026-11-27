Trabzonspor, Bulgaristan'dan üç puanla döndü

UEFA Konferans Ligi 4. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Balgarska Armia Stadı'nda CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Maç, her iki takımın da etkili anlar yaşadığı ve son dakikaya kadar sürprizlere açık bir mücadele şeklinde geçti.

Maçtan dakikalar:

33. dk: Cabral'ın kendi kalesine attığı golle CSKA Sofya öne geçti (k.k.).

50. dk: Gbamin'in ortasında ceza sahası içindeki Zwarts'ın vuruşunu kaleci Onana iki hamlede kontrol etti.

55. dk: Ngome'nin sağ kanattan ortasında Godoy'un gelişine vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.

69. dk: Mendy'in savunma arkasına gönderdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Mohamed Salah meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı. 1-1

90+3. dk: Mohamed Salah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Saviolo'nun vuruşu savunmaya çarparak filelerle buluştu ve Trabzonspor'u 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Kadrolar ve maç bilgileri:

Stat: Balgarska Armia

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Drouet, Hicham Zakrani

CSKA Sofya (başlayanlar): Lapoukhov, Ouorou (Ivanov dk. 90), Dinis Almeida, Rodriguez, Gbamin, Bruno Jordao, Ngome (James Eyenga dk. 78), Stefano Sensi (Solet dk. 90+2), Angelo Martino, Godoy, Joel Zwarts (Pittas dk. 78)

CSKA Sofya yedekler: Evtimov, Daniel Nikolov, David Lima, Yordanov, Panayotov, Vasil Kaymakanov, Catalin Mihai Itu, Mohamed Brahimi

Teknik direktör: Markus Gisdol

Trabzonspor (başlayanlar): Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal (Fabinho dk. 70), Mendy (Ozan Tufan dk. 70), Boouchoari (Mustafa Eskihellaç dk. 70), Saviolo (Samet Akaydin dk. 90+3), Mohamed Salah, Onuachu

Trabzonspor yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem

Teknik direktör: Thomas Reis

Goller: Cabral (dk. 33 k.k.), Mohamed Salah (dk. 69), Saviolo (dk. 90+3) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ouorou, Bruno Jordao, Stefano Sensi (CSKA Sofya); Saviolo, Fabinho, Ozan Tufan (Trabzonspor)

Öne çıkan: Onana'nın 50. ve 55. dakikalardaki müdahaleleri ile maçın son dakikasındaki Saviolo golü, Trabzonspor'un deplasmandan galibiyetle dönmesinde belirleyici oldu.

UEFA KONFERANS LİGİ 4. HAFTA MAÇINDA CSKA SOFYA İLE TRABZONSPOR KARŞILAŞTI. KONUK EKİP TRABZONSPOR KARŞILAŞMADAN 2-1 GALİP AYRILDI.