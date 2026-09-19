Trabzonspor evinde Galatasaray'ı çözerken ilk yarı farkı üçe çıktı

Trabzonspor ilk yarıda 3-0 öne geçti

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor, evinde Galatasaray karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı. Bordo-mavililer maçın başından itibaren tempoyu yükselterek rakip savunmayı zorladı ve dakikalar ilerlemeden skoru lehine çevirdi.

ilk yarının kırılma anları:

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte ilk gol 4. dakikada geldi. Mustafa Eskihellaç’ın pasıyla yarı sahadan topla buluşan Muhammed Salah kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturarak skoru 1-0 yaptı. İlerleyen dakikalarda Salah, 9. dakikada Dju’nun pasıyla bir fırsat daha buldu ancak vuruşu kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.

Topa daha çok sahip olan Galatasaray zaman zaman tehlikeli olmaya çalışsa da 35. dakikada Pina çizgi üzerinde kritik bir müdahale yaparak tehlikeyi uzaklaştırdı. 37. dakikada Ismail Jakobs’ın şutu Onana tarafından çıkarıldı; savunma ve kaleci birleşimi Galatasaray ataklarını sınırladı.

Trabzonsporun atakları ikinci koridorlara ve kanatlara yapılan etkili toplarla sonuç verdi. 39. dakikada Muhammed Salah’ın pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saviolo, ayağının içiyle uzak direğe vuruşunu göndererek skoru 2-0’a taşıdı. Ardından 44. dakikada Dju, Davinson Sanchez’ten kaptığı topla ceza sahasına girip pasını Muhammed Salah’a aktardı; Salah bekletmeden vuruşunu yapıp ilk yarıyı 3-0 ile kapattı.

kadrolar ve maç notları:

Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi, Saviola, Muhammed Salah, Dju

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can, Samet Akaydın, Cenk Özkaçar, Cabral, Ozan Tufan, Aral Şimşir, Umut Nayir, Onuachu, Metehan Mimaroğlu

Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül

Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Muhammed Salah (dk. 4 ve 44), Saviolo (dk. 39) (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 6. HAFTASINDA TRABZONSPOR EVİNDE GALATASARAY İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI BORDO-MAVİLİLERİN 3-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.