Trabzonspor Franculino'nun çift golüyle KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi

maç özeti:

UEFA Konferans Ligi 1. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Karşılaşma Tammelan Stadı'nda oynandı ve bordo-mavililer sahadan galip ayrılarak turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı.

maçtan öne çıkan anlar:

3. dakikada Onuachu'nun golüyle Trabzonspor öne geçti. İlk yarının sonlarına doğru dakikada Mohamed Salah'ın golü takımı 2-0 öne taşıdı. İkinci yarının hemen başında, 47. dakikada Pina'nın pasında Franculino'nun vuruşunda kaleci Kreidl topu kontrol edemeyince boşta kalan topu Franculino tamamlayarak skoru 3-0 yaptı.

54. dakikada KuPS'ten Pennanen köşe vuruşunu doğrudan kaleye göndererek farkı azalttı: 1-3. 59. dakikada Samet Akaydin'in ceza sahası içindeki müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. 60. dakikada Parzyszek'in penaltı vuruşunda kaleci Onana topu çıkardı; dönen pozisyonda Parzyszek'in denemesi üstten dışarı gitti.

90. dakikada Muçi'nin ortasında Franculino bir kez daha topu ağlara göndererek skoru 4-1 yaptı. Mücadelenin uzatma dakikalarında, 90+6'da Touary'ın pasında Engvall kaleci Onana ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirerek karşılaşmayı 4-2 ile tamamladı.

kadrolar ve hakemler:

Stat: Tammelan

Hakemler: Ishmael Barbara, Luke Portelli, Duncan Spencer

KuPS Kuopio: Kreidl, Kasim Nuhu, Pennanen (Jyry dk. 64), Niilo Kujasalo, Pasanen (Touray dk. 75), Parzyszek (Moreno dk. 74), Joslyn Luyeye-Lutumba (Engvall dk. 64), Lötjönen, Bob Nii Armah (Aiki dk. 64), Puukko, Eskesen

Yedekler: Riihimaki, Savolainen, Gasc, Clinton Antwi, Magassa, Ricardo Araujo, Taneli Hamalainen

Teknik direktör: Miika Nuutinen

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar, Melih Kabasakal, Mendy (Fabinho dk. 55), Ozan Tufan (Folcarelli dk. 55), Bouchouari, Aral Şimşir (Muçi dk. 75), Mohamed Salah (Saviolo dk. 55), Onuachu (Franculino dk. 9)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Mustafa Kuzey Akçay, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem

Teknik direktör: Thomas Reis

Goller: Onuachu (dk. 3), Mohamed Salah (dk. 44), Franculino (dk. 47 ve 90) — Trabzonspor; Pennanen (dk. 54), Engvall (dk. 90+6) — KuPS Kuopio.

Sarı kartlar: Eskesen, Parzyszek (KuPS Kuopio); Samet Akaydin, Mendy (Trabzonspor).

UEFA KONFERANS LİG 1. HAFTA KARŞILAŞMASINDA KUPS KUOPİO İLE TRABZONSPOR KARŞILAŞTI. MÜSABAKAYI KONUK EKİP TRABZONSPOR DEPLASMANDA 4-2 KAZANDI.