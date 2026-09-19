Trabzonspor kaptanı Stefan Savic: derbi galibiyeti takım için dönüm noktası

maç sonrası değerlendirme

Stefan Savic, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bordo-mavili takımın evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Savic, teknik direktör değişiminin kolay bir süreç olmadığını ancak takımın bu duruma iyi bir reaksiyon verdiğini belirtti. "Bugün bu önemli derbiyi kazanmak bizim için çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

teknik direktör değişikliğinin etkisi:

Savic, Konya mağlubiyetinin ardından yaşanan hoca değişikliğinin takım içinde zorluklar getirdiğini söyledi. Buna rağmen bordo-mavililerin sahada disiplinli bir görüntü ortaya koyduğunu, çalışılan prensiplerin sahaya yansıdığını ve maç sonucunun bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

hakem ve takım savunması:

Kaptan, hakem yönetimlerine dair de görüşlerini paylaştı ve "Sadece Trabzonspor’a değil ligdeki bütün takımlara adil bir şekilde davranılması taraftarıyım" dedi. Savic ayrıca kime karşı oynadığının kendisi için esas olmadığını, önceliğin takım görevlerini yapmak olduğunu belirterek, bu maçta verilen mücadele ve takım organizasyonunun sonucu getirdiğini kaydetti.

Maçın skoru ve oyun disiplininin, özellikle teknik ekip değişikliğinin ardından gelen bu galibiyetin takımda moral ve güven anlamında önemli bir etkisi olacağına işaret etti.

Trabzonspor’un kaptanı Stefan Savic, teknik direktör değişiminin kolay bir süreç olmadığını belirterek, takımın iyi reaksiyon verdiğini ve derbiyi kazanmanın çok önemli olduğunu söyledi.