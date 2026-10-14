Trabzonspor sahasında farklı kazandı: şampiyonlar ligi'nde ikinci galibiyet

maç özeti:

Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Azerbaycan temsilcisi Sabah BC'yi 100-83 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla gruptaki ikinci sınavını da kazanarak 2'de 2 yaptı.

periyotlara genel bakış:

Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor ilk periyodu 35-12 önde tamamlayarak maçın kontrolünü ele geçirdi. İkinci periyotta takım 20 sayı üretti ve devreyi 55-42 üstün kapattı. Üçüncü çeyrekte bordo-mavililer farkı açtı ve son periyoda 76-52 üstün girdiler; son çeyrekte de 24 sayı bulup mücadeleyi 100-83 ile noktalandırdılar.

takım performansı ve çıkarımlar:

Trabzonspor, özellikle ilk periyottaki etkin savunma ve hızlı hücum organizasyonlarıyla maçta üstünlüğü kurdu. İkinci periyotta rakibin üretimine karşı direnç gösterilse de üçüncü çeyrekte savunma sertleşmesiyle fark yeniden açıldı. Son çeyrekte Sabah BC'nin çabalarına rağmen bordo-mavililer skoru koruyarak galibiyete ulaştı.

Hayri Gür Spor Salonundaki bu performans, Trabzonspor'un A Grubu'ndaki iddiasını güçlendirirken takımın turnuva temposuna ilişkin olumlu işaretler verdi.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİNCİ MAÇINA ÇIKAN TRABZONSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI AZERBAYCAN EKİBİ SABAH BC'Yİ 100-83 YENEREK A GRUBUNDA İKİNCİ GALİBİYETİNE ULAŞTI.