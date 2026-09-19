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Trabzonspor sahasında galatasaray'ı farklı mağlup etti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında evinde Galatasaray'ı 4-0 yendi; Muhammed Salah hat-trick yaptı, Saviolo bir gol attı, iki kırmızı çıktı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor sahasında galatasaray'ı farklı mağlup etti

Trabzonspor galibiyeti farklı aldı

Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Trabzonspor, evinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada Muhammed Salah 4., 44. ve 80. dakikalarda ağları sarsarak hat-trick yaptı; Saviolo ise 39. dakikada skor üreten isim oldu.

Maçtan önemli anlar:

İlk yarıda erken gelen golle ev sahibi öne geçti. 4. dakikada Muhammed Salah ile gelen gol Trabzonspor'u öne geçirirken, 39. dakikada Saviolo skoru eşitlemek yerine Trabzonspor lehine bir adım daha attı. 44. dakikada yeniden sahneye çıkan Muhammed Salah ilk yarıyı üstünlüğü sağlayan golle kapattı.

İkinci yarıda da tempo sürdü. 50. dakikada Roland Sallai'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Onana topu kornere çelerek tehlikeyi önledi. 75. dakikada Muhammed Salah'ın kullandığı serbest vuruşta Onuachu'nun kafa vuruşu yan direkten dışarı çıktı. 80. dakikada Ozan Tufan'ın pasında defansın arkasına sarkan Muhammed Salah, ceza sahası içine girip düzgün bir vuruşla skoru 4-0 yaptı ve maçın sonucunu belirledi.

Kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Batuhan Kolak, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic (Cenk Özkaçar dk. 87), Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Muçi (Ozan Tufan dk. 59), Saviola (Cabral dk. 72), Muhammed Salah (Aral Şimşir dk. 87), Dju (Onuachu dk. 59). Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can, Samet Akaydın, Umut Nayir, Onuachu, Metehan Mimaroğlu. Teknik Direktör: Thomas Reis

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Roland Sallai (Kazımcan Karataş dk. 73), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Eren Elmalı dk. 68), Lucas Torreira (Lesley Ugochukwu dk. 68), Gabriel Sara (Batrakov dk. 68), Leroy Sane, Yunus Akgün, Rafael Leao, Deniz Gül (Barış Alper Yılmaz dk. 46). Yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, İlkay Gündoğan, Renato Nhaga, Arda Ünyay

Goller: Muhammed Salah (dk. 4, 44, 80), Saviolo (dk. 39) (Trabzonspor)

Kırmızı kartlar: Okan Buruk (dk. 71), Lesley Ugochukwu (dk. 86) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muçi, Savic, Muhammed Salah, Onana (Trabzonspor); Sane (Galatasaray)

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA TRABZONSPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GALATASARAY&#039;I 4-0&#039;LIK SKORLA...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA TRABZONSPOR EVİNDE KARŞILAŞTIĞI GALATASARAY'I 4-0'LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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