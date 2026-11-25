Trabzonspor'un Sofya kampı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 4. haftasında deplasmanda CSKA Sofya ile yapacağı maç için Bulgaristan'a hareket etti. Bordo-mavili kafile, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla saat 13.30'da Trabzon'dan kalktı ve maç öncesi Sofya'da kamp kuracak.

yolculuk ve maç saati:

Mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı Bulgarska Armiya Stadı'nda yapılacak organizasyon öncesi ekip, konaklama ve maç hazırlıklarına odaklandı.

eksikler ve kadro:

Trabzonspor, deplasmana 20 futbolcuyla gitti. Kadroda yer almayan oyuncuların sayısı 8 olarak açıklandı; Stefan Savic, Franculino Dju, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Tim Jabol-Folcarelli, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovski ve Okay Yokuşlu tedavileri devam ettiği için kafilede yer almadı.

CSKA Sofya maçı kamp kadrosunda Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Sidny Lopes Cabral, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Mohamed Salah, Noah Saviolo, Paul Onuachu, Oğuzhan Ertem, Yiğithan Çubukcu ve Mustafa Kuzey Akçay yer alıyor.

basın toplantısı:

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve bir futbolcu, karşılaşma öncesinde Bulgarska Armiya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek ve medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

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