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Trabzonspor son periyotta seriyle Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Hayri Gür Spor Salonu'nda Bordo Bandırma'yı 83-80 ile mağlup etti.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor son periyotta seriyle Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti

Trabzonspor son periyotta seriyle Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Hayri Gür Spor Salonu'nda Bordo Bandırma'yı 83-80 ile mağlup etti.

maçın gelişimi:

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda ritmini sürdüren Trabzonspor, bu bölümde 24 sayı üreterek devreyi 49-39 üstün kapattı.

son periyot ve sonuç:

Üçüncü çeyrekte Bordo Bandırma farkı eriterek son periyoda 68-66 ile girdi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, parkeden 83-80 galip ayrıldı ve haftayı galibiyetle kapattı.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, EVİNDE BORDO BANDIRMA&#039;YI 83-80...

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, EVİNDE BORDO BANDIRMA'YI 83-80 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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