Trabzonspor son periyotta seriyle Bordo Bandırma'yı 83-80 mağlup etti
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Hayri Gür Spor Salonu'nda Bordo Bandırma'yı 83-80 ile mağlup etti.
maçın gelişimi:
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. İkinci periyotta hücumda ritmini sürdüren Trabzonspor, bu bölümde 24 sayı üreterek devreyi 49-39 üstün kapattı.
son periyot ve sonuç:
Üçüncü çeyrekte Bordo Bandırma farkı eriterek son periyoda 68-66 ile girdi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan bordo-mavililer, parkeden 83-80 galip ayrıldı ve haftayı galibiyetle kapattı.
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, EVİNDE BORDO BANDIRMA'YI 83-80 MAĞLUP ETTİ.
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