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Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

Trabzonspor, Konferans Ligi 1. haftasında KuPS ile oynayacağı maç için Tammela'da Thomas Reis yönetiminde son idmanı yaparak galibiyet hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 23:05

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

son antrenman:

Bordo-mavili ekip, son çalışmasını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Tammela Stadyumu'nda saat 20.00'de gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.

hedef üç puan:

Takımın amacı, UEFA Konferans Ligi'ne başlarken sahadan üç puanla ayrılarak turnuvaya galibiyetle başlamak olarak açıklandı.

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 1. HAFTASINDA DEPLASMANDA FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS İLE...

TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 1. HAFTASINDA DEPLASMANDA FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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