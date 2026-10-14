Trabzonspor Tammela'da hazırlandı: KuPS deplasmanında üç puan hedefi
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 1. haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.
son antrenman:
Bordo-mavili ekip, son çalışmasını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Tammela Stadyumu'nda saat 20.00'de gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı.
hedef üç puan:
Takımın amacı, UEFA Konferans Ligi'ne başlarken sahadan üç puanla ayrılarak turnuvaya galibiyetle başlamak olarak açıklandı.
TRABZONSPOR, UEFA KONFERANS LİGİ’NİN 1. HAFTASINDA DEPLASMANDA FİNLANDİYA TEMSİLCİSİ KUPS İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
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