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Trabzonspor transferlere rağmen ligde aradığı formu bulamadı

Süper Lig'in ilk 5 haftada 7 puan toplayan Trabzonspor, transferlere rağmen geçen sezona göre 3 puan geride; gol üretimi artsa da sonuçlar yetersiz.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor transferlere rağmen ligde aradığı formu bulamadı

ilk değerlendirme:

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk 5 haftasında Trabzonspor, sezon öncesi yapılan dikkat çekici transferlere rağmen beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, geride kalan bölümde sahadan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile ayrılarak toplam 7 puan topladı. Bu başlangıç, takımın hedefleri ve kadroya yapılan yatırımlar göz önünde bulundurulduğunda tatmin edici görünmüyor.

ilk 5 haftanın bilançosu:

Geçen sezonun aynı döneminde Trabzonspor, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan toplamıştı. Bu yılki tablo, iki sezon arasındaki performans farkını net şekilde ortaya koyuyor; puan hanesinde 3 puanlık düşüş söz konusu. Sürecin en somut göstergesi, lig sıralamasında beklentilerin gerisinde kalınması oldu.

gol verileri ve performans analizi:

İlginç bir şekilde hücum verileri iyileşmesine rağmen skorlar aynı oranda gelmedi. Geçen sezon ilk 5 haftada 4 gol atan ve kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer, bu sezon rakip fileleri 9 kez havalandırdı ancak kalesinde 5 gol gördü. Gol sayısındaki artış, oyun içinde üretkenliğin yükseldiğine işaret ederken, maç yönetimi ve savunma dengesi sorunları nedeniyle bu üretim puana tam olarak yansımadı.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynanan ve Konyaspor’a 1-0 mağlup olunduğu müsabaka, bu dönemdeki ikinci yenilgi olarak dikkat çekti. Bu karşılaşma, alınan puan kayıplarının zirve yarışına olumsuz etkisini artırdı.

gelecek için öne çıkan noktalar:

Trabzonspor açısından önümüzdeki haftalar kritik önemde. Takımın zirve iddiasını koruyabilmesi için hücumdaki üretimi daha etkin şekilde puana çevirmesi, savunma zaaflarını düzeltmesi ve maç içi konsantrasyonu artırması gerekiyor. Yönetim ve teknik ekip, sezon başındaki hedefleri sürdürmek adına kısa sürede toparlanma planları geliştirmek zorunda.

Sonuç olarak, bordo-mavililerin gösterdiği gol performansı umut verse de, puan tablosundaki gerileme ve özellikle deplasmanda yaşanan sonuçlar sezonun ilerleyen dönemlerinde telafi edilmesi gereken açık alanlar olarak öne çıkıyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONUNUN İLK 5 HAFTASINDA BEKLENTİLERİN GERİSİNDE...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG 2026-2027 SEZONUNUN İLK 5 HAFTASINDA BEKLENTİLERİN GERİSİNDE KALDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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