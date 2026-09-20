Trabzonspor'da Reis: iki günlük hazırlık bekleneni aştı, taraftar desteği belirleyiciydi

maçın özeti ve teknik değerlendirme:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, iki günlük hazırlık sürecine rağmen oyuncularının beklenenden daha yüksek bir performans sergilediğini vurguladı. Reis, "Sadece, sizin de bildiğiniz gibi, iki günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim bugün" ifadelerini kullandı.

taraftarın rolü:

Reis, karşılaşmada tribünlerin verdiği desteğin hem takım hem de kendisi için belirleyici olduğunu dile getirdi. Teknik adam, taraftarların sahaya gelişi ve coşkusunun motivasyonu artırdığını belirterek, "İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil, benim yanımda olduğu bir durum yaşadım burada" dedi. Bu sözler, maç atmosferinin ve taraftar katılımının takım için moral kaynağı olduğuna işaret etti.

oyuncu performansı ve fiziksel durum:

Karşılaşmanın genelinde savunma ve hücum organizasyonlarını olumlu bulan Reis, maç son bölümlerinde fiziksel düşüşler gözlemlediğini de aktardı. Teknik direktör, "60-70. dakikalardan sonra bazı oyuncularımızın biraz yorulduğunu gördük. Bunun üzerine elbette çalışacağız" diyerek, maçın son periyodundaki yorgunluğun giderilmesi için planlar yapacaklarını belirtti.

Reis, takımın fiziksel kapasitesini artırmak ve oyun kalitesini yükseltmek için milli arayı verimli kullanmak istediklerini söyledi ancak milli takımlara gidecek çok sayıda oyuncunun bulunması nedeniyle tam kadro çalışma yapmanın zor olacağını da açıkladı. Buna rağmen, içeride kalan oyuncularla savunma, hücum ve kondisyon üzerinde çalışılacağı ifade edildi.

Teknik adamın açıklamalarında, geçmişle ilgili detaylara girmek istemediği ve önceliğinin takımın geleceği olduğu tekrarlandı: "Öncelikle burada olmadığım dönem hakkında aslında çok fazla konuşmak istemiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Şu an ben takımın geleceği için buradayım."

gelecek hedefler ve kısa vadeli planlar:

Reis, milli aranın ardından yoğun bir fikstürün kendilerini beklediğini hatırlatarak, tüm oyunculardan maksimum verimi almak istediklerini belirtti. Teknik direktör, milli aradan sonra oynanacak Samsunspor maçına değinirken, Samsun taraftarlarının kendisini uğurlamasından duyduğu memnuniyeti de paylaştı: "Samsunspor’dan ayrılırken beni havaalanına uğurlamak için gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum."

Son söz olarak Reis, yeni görevinin başlangıcını "yeni bir macera, yeni bir dönem" şeklinde tanımladı ve zorlu fakat umut verici bir haftayı geride bıraktığını söyledi: "Pazartesi bir maç oynadık, bugün de bir maç oynadık. Yorucu ama harika bir hafta oldu benim adıma."

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, iki günlük süreçte beklenenden çok daha iyi bir performans sergilediklerini söyledi