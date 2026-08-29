Trabzonspor'dan Amed Sportif Faaliyetler mesaisi: taktik prova yarına kaldı

antrenmanın akışı:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki çalışma Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı.

Seans, oyuncuların kondisyonunu ve sahadaki reaksiyon sürelerini artırmayı hedefleyen dinamik ısınma ile başladı. Isınmanın ardından takım, top kontrolü ve hızlı pas alışverişi üzerine kurulu rondo çalışması gerçekleştirdi; bu bölüm taktiksel baskı ve alan paylaşımı unsurlarını pekiştirmeye yönelik organize edildi.

taktiksel hazırlık ve son prova:

Antrenmanın son bölümünde teknik ekip, Amed Sportif Faaliyetler maçına yönelik özel bir taktik çalışma yaptı. Bu kısımda hücum-organizasyonu ve savunma hattının düzeni üzerinde duruldu; uygulanan varyasyonlar maç planının saha içindeki yansımalarını test etmeye odaklandı.

Takım, hazırlıklarını yarın saat 12.30'da yapacağı son antrenmanla tamamlayacak ve ardından karşılaşma için deplasmana hareket edecek. Teknik ekip için bu son seans, maç öncesi kadro düzeni ve taktik detayların netleştirileceği son fırsat olacak.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG ADNAN SÜVARİ SEZONU’NUN 3. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI AMEDSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.