maç öncesi durum:

UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Trabzonspor, yarın TSİ 23.00'te Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'ya konuk olacak. Konferans Ligi'nde geride kalan 3 maçta bordo-mavililer 6 puan topladı ve averajla grupta 12. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a taşımayı ve ilk 8 hedefi doğrultusunda avantaj sağlamayı amaçlıyor.

Trabzonspor'ün Konferans Ligi serüveni önceki maçlarda inişli çıkışlı geçti: ilk haftada deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio karşısında 4-2 galip gelirken, ikinci haftada sahasında İskoçya ekibi Hearts'ı 2-0 yendi. Bordo-mavililer son maçında ise sahasında Alman ekiplerinden Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.

avrupa karnesi:

Trabzonspor, Avrupa kupalarında bugüne kadar 160 karşılaşma oynadı; CSKA Sofia ile yapacağı mücadele kulübün 161. Avrupa sınavı olacak. Bu 160 karşılaşmanın 58'inden galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 63 maçta mağlup oldu ve 39 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kulübün 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde yer aldığı organizasyonların dağılımı şöyle: Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 maç, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç ve UEFA Konferans Ligi'nde önceki karşılaşmalarla birlikte 11 maç oynandı. Bu müsabakalarda bordo-mavililer 200 gol atarken, kalesinde 217 gol gördü.

konferans ligi geçmişi:

CSKA Sofia maçıyla Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 12. kez sahne alacak. Bordo-mavililer üçüncü büyük organizasyona ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşerek katıldı. Konferans Ligi'nde geride kalan 11 maçta Trabzonspor 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı; bu karşılaşmalarda 13 gol kaydederken 15 gol yedi.

TRABZONSPOR (ARŞİV)