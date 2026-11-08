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Trabzonspor'un savaşan yüzü: Reis, disiplin ve taraftarı öne çıkardı

Thomas Reis, Alanyaspor galibiyetinin ardından oyuncularını 'savaşan takım' olarak nitelendirdi; dinlenme, disiplin ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 22:02

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor'un savaşan yüzü: Reis, disiplin ve taraftarı öne çıkardı

Trabzonspor'un savaşan yüzü: Reis, disiplin ve taraftarı öne çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Thomas Reis, takımının sergilediği mücadeleden memnun olduğunu ve sahada gördüğü görüntüyü "savaşan bir takım" olarak tanımladığını söyledi.

Zorlu program ve maç değerlendirmesi:

Reis, Perşembe günü oynadıkları Freiburg karşılaşmasının ardından sadece 50 saat sonra Alanya deplasmanına geldiklerini hatırlatarak, bu sıkışık programın takım üzerindeki etkisine değindi. Buna rağmen oyuncularının maçın başından itibaren istekli ve organize bir görüntü sergilediğini belirtti. İlk yarıda daha etkili olabilselerdi maçın daha erken kopabileceğini ifade eden Reis, kontra ataklarda daha az dokunuşla takım arkadaşlarının bulunmasının oyunu hızlandıracağını vurguladı.

Teknik adam, orta sahada alınan pozisyonlardan memnun olduğunu söylerken rakibin bugünkü performansını eleştirel bir dille yorumladı: "Rakibimizin de bugün bize karşı oynamaktan çok mutlu olduğunu düşünmüyorum." Reis, genel olarak takımın saha içindeki mücadele yoğunluğunu öne çıkardı.

Kalite, çalışma ve gelecek adımlar:

Reis, takımda çok isimli ve tecrübeli oyuncular bulunduğunu ancak bunun tek başına sonuca yetmediğini belirtti. "Burada çok büyük isimler, çok kaliteli oyuncular ve büyük bir tecrübe var. Ancak kalite tek başına yeterli değil." sözleriyle, başarı için kaliteye sıkı çalışma ve doğru mücadele anlayışının da eklenmesi gerektiğini vurguladı. Reis, hücumda takım katkısının önemine dikkat çekti ve maç içinde yaşanan sıkıntıların üstünde çalışacaklarını söyledi.

Taraftara teşekkür ve motivasyon:

Alanya ile Trabzon arasındaki mesafeye rağmen takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Reis, tribün desteğinin oyuncular üzerinde itici bir güç olduğunu belirtti. "Onların önünde oynamak harika bir his. Bazen bizim de taraftarlarımıza hediye vermemiz gerekiyor. Bu hediye genellikle 3 puan oluyor." sözleriyle deplasman galibiyetinin taraftara armağan edildiğini dile getirdi ve hem iç sahada hem deplasmanda taraftar desteğinin sürmesinin önemine işaret etti.

Reis, takımının üst üste aldığı 6. galibiyet ve bu süreçte gol yemeden kazanma serisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek milli arada dinlenme fırsatı bulacaklarını ve sonrasında oynanacak maçlara hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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