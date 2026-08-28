Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Trabzonspor'un UEFA konferans ligi grubunda rakipler ve ev-deplasman dağılımı açıklandı

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu; bordo-mavililer Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya ile aynı grupta.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor'un UEFA konferans ligi grubunda rakipler ve ev-deplasman dağılımı açıklandı

Trabzonspor'un Konferans Ligi grubu netleşti

UEFA Konferans Ligi 2026-2027 lig aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Toplam 36 takımın yer aldığı organizasyonda Trabzonspor, 4. torbadan kura çekimine katıldı.

Kura çekimi ve torba düzeni:

Kura törenini Beşiktaş'ın eski futbolcularından Metin Tekin yaptı. Turnuvada 6 torba bulunuyor ve her torbadan birer takım bir araya gelerek grupları oluşturdu. Toplamda 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda bordo-mavililer 4. torbadan yer alarak zorlu bir gruba düştü.

Rakipler ve maç dağılımı:

Kura sonrası Trabzonspor'un eşleştiği takımlar Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya olarak açıklandı. Karadeniz ekibi bu rakiplerden Freiburg, Hearts ve Jablonec ile sahasında; Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile ise deplasmanda karşılaşacak.

Gruptaki rakiplerin farklı lig ve coğrafyalardan gelmesi, hem seyahat hem de taktiksel çeşitlilik anlamında takım için bir sınav niteliğinde olacak. Her maçın puan değerinin yüksek olduğu bu aşamada Trabzonspor'un evindeki karşılaşmalardan maksimum verim alması kritik önem taşıyacak.

UEFA Konferans Ligi lig aşaması 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Turnuvanın final maçı ise 2 Haziran 2027 Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

KURA ÇEKİMİNİ BEŞİKTAŞ&#039;IN ESKİ FUTBOLCULARINDAN METİN TEKİN YAPTI.(SAĞDA)

KURA ÇEKİMİNİ BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCULARINDAN METİN TEKİN YAPTI.(SAĞDA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kader 67. randevu: Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında çıkış arıyor
images

Aydınlı çocuklar eğitim ve eğlenceyle dolu bir yaz geçirdi
images

Tuna Tunca'nın yeni rotası: Catalina Kanalı'na hazırlanıyor
images

Karşıyaka'ya tecrübe yüklü oyun kurucu Xavier Munford'la anlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa sanat günleri'nde interaktif gerilim sahne aldı: Karanlıkta Kumpas seyirciyi oyuna dahil etti

İzmir fuarında çim konserleriyle akşamlar canlanacak

Siirt'e 124 hekim atandı, sağlık hizmetleri güçlendirildi

Şehir merkezinde tırpanla ot biçen üretici belediyeden önce yem sağlıyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı