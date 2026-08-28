Trabzonspor'un UEFA konferans ligi grubunda rakipler ve ev-deplasman dağılımı açıklandı

Trabzonspor'un Konferans Ligi grubu netleşti

UEFA Konferans Ligi 2026-2027 lig aşaması kura çekimi Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Toplam 36 takımın yer aldığı organizasyonda Trabzonspor, 4. torbadan kura çekimine katıldı.

Kura çekimi ve torba düzeni:

Kura törenini Beşiktaş'ın eski futbolcularından Metin Tekin yaptı. Turnuvada 6 torba bulunuyor ve her torbadan birer takım bir araya gelerek grupları oluşturdu. Toplamda 36 takımın mücadele edeceği organizasyonda bordo-mavililer 4. torbadan yer alarak zorlu bir gruba düştü.

Rakipler ve maç dağılımı:

Kura sonrası Trabzonspor'un eşleştiği takımlar Freiburg, Kızılyıldız, KuPS, Hearts, Jablonec ve CSKA Sofya olarak açıklandı. Karadeniz ekibi bu rakiplerden Freiburg, Hearts ve Jablonec ile sahasında; Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile ise deplasmanda karşılaşacak.

Gruptaki rakiplerin farklı lig ve coğrafyalardan gelmesi, hem seyahat hem de taktiksel çeşitlilik anlamında takım için bir sınav niteliğinde olacak. Her maçın puan değerinin yüksek olduğu bu aşamada Trabzonspor'un evindeki karşılaşmalardan maksimum verim alması kritik önem taşıyacak.

UEFA Konferans Ligi lig aşaması 15 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Turnuvanın final maçı ise 2 Haziran 2027 Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

KURA ÇEKİMİNİ BEŞİKTAŞ'IN ESKİ FUTBOLCULARINDAN METİN TEKİN YAPTI.(SAĞDA)