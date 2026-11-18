trabzon modeli cop31'te anlatıldı:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından kadın alanında 'iyi uygulama örneği' olarak değerlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nde paylaşıldı. Merkezin çalışmaları, UNFCCC Toplumsal Cinsiyet, Çocuklar ve Gençlik Birim Başkanı Fleur Newman ile COP31 Dönem Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins'in de katıldığı panelde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar tarafından aktarıldı.

sürdürülebilir üretim ve geleneksel işleyiş:

Kibar, merkezin "Gelenekten Geleceğe Yeşil Şehirler" temasıyla çevre dostu üretim modelleri ve kadınlara yönelik bütüncül hizmetler sunduğunu vurguladı. 2006 yılından bu yana 'Kadın Dostu Kent' unvanına sahip olan Trabzon'da, merkezde oluşturulan atölyelerde sıfır atık ilkesiyle üretim yapıldığını belirtti. Elektrik enerjisi harcamadan üretilen kumaşlardan yapılan, karbon izi bırakmayan ürünler ve geçmişin mirasını modern tasarımlara dönüştüren uygulamalar öne çıktı.

Kibar, Trabzon'un coğrafi işaretli ürünü olan 'kazaziye' tekniklerini kullanarak, her bir parçası tamamen kadın emeği olan tasarımlar yaptıklarını anlattı. Ayrıca, doğaya karbon salımı olarak dönecek atık fındık kabuğundan üretilen takılarla iklim döngülerine saygı ve doğayla uyum mesajı verdiklerini söyledi.

kadın istihdamı ve toplumsal etki:

Merkezin kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmaları da panelde öne çıkan başlıklardan oldu. Esengül Kibar, merkez aracılığıyla 96 kooperatif üyesi ve 74 ev eksenli çalışan kadın ile iş birliği yaptıklarını belirtti. Doğal malzemelerden tasarlanan oyuncaklarla çocuklara ekolojik sistem bilinci kazandırma hedefi de vurgulandı.

Kibar, "Şehrimizde nüfusun yarısını oluşturan kadınların eğitim, sağlık, istihdam, sosyal hayata katılım ve kentsel hizmetlere erişiminin artırılması için çalışıyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu amaçla açtığımız Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere dezavantajlı grupların her yönden sosyalleşmelerine ve aktif istihdama katılımlarının sağlanmasına destek oluyoruz. Bu kapsamda özellikle kadının fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

UNFCCC tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterilen bu yaklaşımın, geleneksel el sanatlarını, kadın emeğini ve çevre duyarlılığını bir araya getirerek COP31'in iklim hedeflerine ilham vermesi amaçlanıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (UNFCCC) TARAFINDAN KADIN ALANINDA 'İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ' OLARAK DEĞERLENDİRİLEN TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KADIN YAŞAM VE İSTİHDAM MERKEZİ'NİN ÇALIŞMALARI, ANTALYA'DA DEVAM EDEN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE ANLATILARAK TÜM ÜLKELERE ÖRNEK GÖSTERİLDİ.