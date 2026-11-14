Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Trabzon'un yeni şehir hastanesi yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak

900 yataklı Trabzon şehir hastanesi 30 Kasım'da hasta kabulüne başlayacak; 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yaklaşık 8 bin personelle hizmet verilecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Trabzon'un yeni şehir hastanesi yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak

hizmete hazırlık çalışmaları sürüyor:

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanında dolgu alanı üzerine inşa edilen şehir hastanesinde son rötuşlar tamamlanıyor. Yapımı büyük ölçüde biten tesiste iç donanım ve çevre düzenlemesi eş zamanlı yürütülüyor; içinin tıbbi cihazlarla donatılması ile peyzaj çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Yetkililer, hastanenin 30 Kasım itibarıyla hasta kabulüne başlamasının planlandığını belirtiyor. İlk etapta hasta kabulüne başlanacak olsa da, kurumun tüm birimleriyle tam teşekküllü şekilde hizmete girmesi için ek hazırlık süreci öngörülüyor.

kapasite ve teknik özellikler:

Tesisin toplam kapasitesi 900 yatak olarak planlandı. Sağlık sunumunu güçlendirecek özellikler arasında 300 poliklinik ve 33 ameliyathane yer alıyor; ayrıca hastanede yüzlerce yoğun bakım yatağı bulunacak. Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen yapı, bölgenin sağlık altyapısında önemli bir artış sağlayacak.

Hastanenin hizmete girmesiyle birlikte Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor; bu, karmaşık vakalarda ilave imkanlar sunulması anlamına geliyor.

açılış takvimi ve personel:

Planlara göre hasta kabulü 30 Kasım tarihinde başlayacak. Ancak tesisin tüm cihaz ve servisleriyle eksiksiz çalışır hale gelmesi için gerekebilecek ek süreç nedeniyle tam teşekküllü hizmete geçişin 2027 Şubat-Mart dönemine kadar uzanabileceği ifade ediliyor.

Hastanede çalışacak personel sayısının yaklaşık 8 bine yakın olacağı kaydedildi; bu kadro, farklı branşlarda kesintisiz hizmet sunmak üzere planlanıyor.

Açılış öncesi dönemde hasta kabulüne hazırlık, personel dağılımı ve tıbbi cihaz entegrasyonuna odaklanılırken çevre düzenlemesi çalışmaları da hızla tamamlanıyor. Yetkililer, kademeli açılışla birlikte bölgeye sunulacak sağlık hizmetinin güçleneceğini vurguluyor.

TRABZON’DA SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR ARASINDA YER ALAN ŞEHİR HASTANESİ’NDE AÇILIŞ ÖNCESİ...

TRABZON’DA SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ YATIRIMLAR ARASINDA YER ALAN ŞEHİR HASTANESİ’NDE AÇILIŞ ÖNCESİ ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

COP31'de sinema ve iklim buluşması: Common Pear birinci seçildi
images

FAA: hava sahasında normalleşme sürüyor; 4–5 bin uçuş iptal olabilir
images

Nilüfer halkı madencilik kararlarına ortak itiraz etti
images

Üsküdar sahilinde dalgaların ıslattığı anlar sosyal medyada gündem oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı