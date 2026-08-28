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Trafiği riske atan sürücülere idari yaptırım: 60 gün men ve 276 bin TL ceza

Diyarbakır'da makas attığı belirlenen üç araca toplam 276 bin TL idari para cezası uygulandı; sürücü belgeleri ve araçlar 60 gün trafikten men edildi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Trafiği riske atan sürücülere idari yaptırım: 60 gün men ve 276 bin TL ceza

Polisten sosyal medya ve ihbar odaklı denetimler:

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır genelinde son bir hafta içinde gelen ihbarlar esas alınarak harekete geçildi. İhbar Otomasyon Sistemi ve sosyal medya üzerinden iletilen makas atma iddiaları üzerine sivil trafik ekiplerinin yaptığı inceleme sonuçlarında, toplam üç araçta "makas atma" davranışının tespit edildiği bildirildi.

Uygulanan yaptırımlar:

Şüpheli sürücülere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Buna göre, makas atma fiili 46/2-g maddesi çerçevesinde değerlendirildi ve sürücülere toplam 276 bin TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca tespit edilen araçların sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alındı ve araçlar aynı süreyle trafikten men edildi.

Denetim ve bilgilendirme vurgusu:

Emniyet yetkilileri, denetimlerin yalnızca ceza uygulamak amacı taşımadığını; trafikte güvenli akışın sağlanması ve benzer tehlikeli davranışların önlenmesi için bilgilendirme faaliyetleriyle birlikte yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Olayda geçen yaptırım türleri ve sürelere ilişkin bilgiler İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya paylaşımında yer aldı; resmi açıklama, ihbar üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını ve uygulanan idari işlemleri özetliyor.

DİYARBAKIR’DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜLERE CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

DİYARBAKIR’DA TRAFİĞİ TEHLİKEYE SOKAN SÜRÜLERE CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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