Dolar 48,9952 +0,02%
Euro 55,6163 -0,17%
Bist 12.349,85 -1,93%
Altın Gram 6.600,06 +0,52%
EUR/USD 1,1347 -0,23%
Brent Petrol 96,06 -1,81%
--°

Trafik eğitim parkında küçüklere güvenli yol bilinci kazandırılıyor

Siirt'te Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda İl Emniyet ve İl Jandarma ekipleri, teorik ve uygulamalı eğitimlerle öğrencilerin trafik bilincini güçlendiriyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Trafik eğitim parkında küçüklere güvenli yol bilinci kazandırılıyor

Siirt'te çocuklara trafik eğitimi sürüyor

Siirt merkezde, Çocuk Trafik Eğitim Parkında düzenlenen programla öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilinç kazandırılıyor. Eğitimler hem sınıf içi anlatımları hem de uygulamalı çalışmaları içeriyor; amaç çocukların kuralları sadece öğrenmesi değil, trafikte deneyimleyerek benimsemesi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, trafik ışıklarının anlamı, güvenli yaya geçişi ve trafikte dikkat edilmesi gereken temel hususlar anlatılıyor. Teorik anlatımların ardından parkta gerçekleştirilen uygulamalı aktivitelerle çocuklar kavramları gerçek durumlara uygulama fırsatı buluyor.

Uygulamalı bölümde öğrenciler yaya davranışları, ışık ve işaretlere uyum ile karşılaşılabilecek tehlikelere karşı alınacak basit önlemleri bizzat uyguluyor; bu yöntemle bilgilerin kalıcılığı hedefleniyor.

Kurumsal iş birliği:

Eğitimler dönüşümlü olarak yürütülüyor: bir hafta İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir hafta İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri eğitim veriyor. Bu kapsamda Alparslan İlköğretim Okulu öğrencilerine İl Jandarma ekiplerince dersler düzenlendi.

Program, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki koordinasyonla sürdürülüyor. Ortak hedef, çocukların erken yaşta trafik bilinci kazanmasını sağlayarak toplum yol güvenliğine katkı sunmak.

SİİRT’TE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

SİİRT’TE ÇOCUKLARA TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Cizre'de öğrenciler 29 eylül'de gıda israfı ve güvenilirliğiyle tanıştı
images

BEUN'ün sürdürülebilirlik başarısı: GreenMetric'te 34 basamaklık atılım
images

Bodrum sokakları 1.400 renkli örgü motifiyle gölgelenecek
images

Erasmus'ta demokrasi temasıyla Bodrum'da gençler buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarmanın titiz çalışması sonucu H.S. cezaevine gönderildi

Alanya merkezinde çarşı vitrinine yönelik temizlik seferberliği

Cizre'de öğrenciler 29 eylül'de gıda israfı ve güvenilirliğiyle tanıştı

Aydın merkezli yasa dışı bahis ağına geniş çaplı operasyon: 12 tutuklu, hesaplarda 1 milyar 234 milyon tl

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan