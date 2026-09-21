Dolar 48,7982 +0,08%
Euro 55,9936 -0,02%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.878,05 -0,92%
EUR/USD 1,1472 -0,16%
Brent Petrol 95,45 -3,87%
--°

Trafik güvenliği için sıkı denetim: Düzce'de 179 araç trafikten men edildi

14-20 Eylül 2026 tarihlerinde Düzce'de ekipler 14.695 araç ve okul servisini denetledi; 1.217 sürücüye ceza uygulandı, 179 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik güvenliği için sıkı denetim: Düzce'de 179 araç trafikten men edildi

Denetim sonuçları:

14-20 Eylül 2026 tarihlerinde Düzce genelinde Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 14.695 araç, motosiklet ve okul servisi kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda kusurlu görülen sürücülere ilişkin işlem ve yaptırımlar uygulandı.

Denetimin kapsamı ve uygulanan yaptırımlar:

Kontrollerde toplam 1.217 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi; 179 araç ise trafikten men edildi. Ekipler, özellikle okul servisleri ve motosikletlerde belge, muayene ve teknik uygunluk yönünden titiz incelemeler yaptı.

Hedeflenen ihlaller ve denetimlerin devamı:

Yetkililer, denetimlerin ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takılmaması, ışık donanımının kurala uygun olmaması, araçlarda yapılan teknik değişiklikler, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmemesi gibi ihlallere odaklandığını belirtti. Açıklamada, bu tür ihlallerin önüne geçmek amacıyla denetimlerin artırılarak sürdürüleceği vurgulandı.

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 695 ARAÇ...

DÜZCE GENELİNDE POLİS VE JANDARMA TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE 14 BİN 695 ARAÇ, MOTOSİKLET VE OKUL SERVİSİ DENETLENDİ, 179 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çı...
images

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı
images

Gürsu'da çay ocağı önünde silahlı saldırı: husumetli kişi ağır yaralandı
images

Trafikte makas atan sürücünün Pendik'te paylaştığı görüntü 90 bin TL ceza getird...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adalet arayışındaki ailelerle bakanlıkta yol haritası görüşmesi

Güngören'de anbean kaydedilen kazada otomobil takla attı, sürücü yara almadan çıktı

Malatya'da dijitalden çıraklığa altı adımlık kalkınma planı

Üst kat su sızıntısı sonrası parkta kavga: üç yaralı, bir gözaltı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı