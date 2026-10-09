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Trafik ışıklarında zincirleme çarpışma: dört araç birbirine girdi

Aksaray Tacin Caddesi'nde trafik ışıklarında meydana gelen zincirleme kazada polis aracının da bulunduğu dört araç birbirine çarptı; yaralanan olmadı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafik ışıklarında zincirleme çarpışma: dört araç birbirine girdi

kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Aksaray Tacin Mahallesi Tacin Caddesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü B.Ö. yönetimindeki 34 plakalı otomobil, ışıklarda duran O.K. idaresindeki 16 BZP 020 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu araç önündeki R.Ö. yönetimindeki 68 plakalı hafif ticari araca çarptı; söz konusu hafif ticari araç ise önünde bulunan O.K. yönetimindeki resmi polis aracına çarptı.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak trafik güvenliğini sağladı ve çevredeki sürücülerin ifadelerini aldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şans eseri yaralanan olmadığı tespit edildi.

araç hasarı ve soruşturma:

Kazada 34 ve 16 plakalı araçların kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Polis ekipleri olayla ilgili olarak kaza tespit tutanağı düzenleyip görgü tanıklarının beyanlarını aldı, trafik güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yapıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AKSARAY’DA TRAFİK IŞIKLARINDA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA POLİS ARACI DAHİL DÖRT ARAÇ...

AKSARAY’DA TRAFİK IŞIKLARINDA MEYDANA GELEN ZİNCİRLEME KAZADA POLİS ARACI DAHİL DÖRT ARAÇ BİRBİRİNE ÇARPTI. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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