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Trafik kazası Ovabağ kavşağında: tır ile otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Diyarbakır Sur'da Ovabağ kavşağında tır ile otomobil çarpıştı; araç takla attı, 7 kişi yaralandı ve 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik kazası Ovabağ kavşağında: tır ile otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Trafik kazası Ovabağ kavşağında

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Ovabağ kavşağında gerçekleşti; çarpmanın ardından otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralananlar:

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DİYARBAKIR&#039;IN SUR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7...

DİYARBAKIR'IN SUR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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