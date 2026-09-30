Trafik kazası Ovabağ kavşağında: tır ile otomobil çarpıştı, 7 yaralı

Trafik kazası Ovabağ kavşağında

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi Ovabağ kavşağında gerçekleşti; çarpmanın ardından otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kazada yaralananlar:

Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı.

Müdahale ve soruşturma:

Haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

DİYARBAKIR'IN SUR İLÇESİNDE TIR İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 7 KİŞİ YARALANDI.