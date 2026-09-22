trafik parkta kadın emeği gelir ve görünürlük sağlıyor

trafik parkta kadın emeği ekonomik ve sosyal değere dönüşüyor:

Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Trafik Park'ta kurulan stantlar, kendi imkanlarıyla üretim yapan kadınların el emeğini doğrudan vatandaşa ulaştırdığı yeni bir satış ve tanıtım alanı oluşturuyor. Stantlar, kadınların hem gelir elde etmesine hem de üretimlerini daha geniş kitlelere göstermesine olanak tanıyor.

çeşitlilik ve üretim alanları:

Standlarda seramikten örgüye, el yapımı oyuncaklardan çiçek ve süs eşyalarına, çeşitli dekoratif ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. Her ürün, üretici kadının ustalığını ve hayal gücünü yansıtarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bu çeşitlilik, tüketiciye yerel ve el emeği ürünlere ulaşma imkânı sağlarken üreticilere düzenli gelir kapıları açıyor.

belediyenin rolü ve yerel dayanışma:

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğündeki uygulama; üretim süreçlerine kadın katılımını desteklemeyi, emeklerin görünürlüğünü artırmayı ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Trafik Park'taki stantlar, üretici kadınların emeklerini görünür kılabilecekleri ve doğrudan vatandaşlarla iletişim kurabilecekleri önemli bir fiziksel mekân sunuyor.

Bu alan, aynı zamanda kadınlar arasında bir dayanışma ve bilgi paylaşımı platformu işlevi görüyor. Stantlarda bir araya gelen üreticiler, üretim tekniklerini, satış deneyimlerini ve pazar beklentilerini paylaşarak birbirlerinin çalışmalarını güçlendiriyorlar.

Hasan Arkan, Trafik Park Birim Personeli olarak belediyenin kadın emeğine verdiği önemi vurgulayarak; kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine destek olmanın belediye için öncelikli bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Arkan, üretici kadın stantlarının kadınların emeklerini görünür kılmanın güzel örnekleri olduğunu ve belediyenin bu desteği sürdürmeye kararlı olduğunu ifade ediyor.

Stant uygulaması, hem aile bütçelerine katkı sağlama hem de kadın üreticilerin kent yaşamında daha görünür hale gelmesine hizmet eden somut bir proje niteliği taşıyor. Ziyaretçiler için el yapımı ve özgün ürünlere erişim imkânı sunan bu alan, yerel üretimi destekleyerek Mersin’in kadın dostu kent kimliğini güçlendiriyor.

MERSİN’DE ÜRETİCİ KADINLAR, TRAFİK PARK’TA OLUŞTURULAN STANTLARDA EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURARAK HEM AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYOR HEM DE ÜRETİMLERİNİ DAHA GENİŞ KİTLELERE TANITMA İMKANI BULUYOR.