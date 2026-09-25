Trafik tartışması silahlı kavgaya dönüştü: genç yaşamını yitirdi, zanlı pişman olduğunu söyledi

Olayın detayları

Adana'nın Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 27 Ağustos tarihinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Taha Humsi (22) hayatını kaybetti.

Soruşturma ve deliller:

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler toplamda 100 saatlik görüntüyü tarayarak şüphelinin olay anındaki hareketlerini tespit etti ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin Cihan O. (22) olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında zanlının Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı saptandı ve düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ifadesi ve adli süreç:

Emniyetteki işlemleri sırasında ifade verdiği öne sürülen zanlının, 'Bir anlık öfke ile ateş açtım. Niyetim öldürmek değildi. Çok pişmanım' dediği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Cihan O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Olayın kaynağına ilişkin inceleme, trafikte yaşanan sözlü tartışmanın sonrasında gerilimin tırmanmasıyla kavgaya dönüştüğünü ortaya koyuyor; emniyet ekipleri delil ve kamera incelemeleriyle olayı aydınlatmaya devam ediyor.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLEN CİHAN O., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.