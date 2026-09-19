Trafik uygulamasında kaçan sürücü pişmanlığını dile getirdi: durun, kaçmayın

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kısa süreli bir kovalamaca sonucu yakalandı. Olayda sürücünün alkollü olduğu tespit edilirken, hem idari hem de adli işlemler başlatıldı.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri uygulama yaparken, B.K. (27) yönetimindeki 38 HE 014 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı; kısa süreli kovalamaca sonrası ekipler tarafından cadde üzerinde yakalandı.

yasal işlem ve sürücünün ifadeleri:

Bölgeye çağrılan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün 1.20 promil alkollü olduğu belirlendi. B.K.'ye "alkollü araç kullanmak" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından toplam 250 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücünün sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konulurken, araç çekiciyle otoparka kaldırıldı. Ayrıca, 1.00 promil sınırının üzerinde olması nedeniyle "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı ve sürücünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Sürücü B.K. pişmanlığını şu sözlerle ifade etti: "Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadım. Dursam daha iyiydi. Alkollü olduğum için kaçtım. Alkollü olan arkadaşlara da tavsiyemdir, kaçmayın. Ne olursa olsun durun. Yanlış anlaşılmamak için durmanız gerekiyor. Ben durmadım. Ceza yedim, aracım otoparka çekildi. Siz de kurallara uyun ve derdinizi anlatın."

Olay, kolluk kuvvetlerinin uygulama ve denetimlerinin trafik güvenliği açısından önemini bir kez daha ortaya koydu. Kaçma girişiminin hem ek işlemlere hem de ağır idari sonuçlara yol açtığı kaydedildi.

‘Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüden ‘kaçmayın' tavsiyesi: 250 bin TL ceza yazıldı