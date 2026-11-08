Trafikte havai fişek gösterisi yapan sürücüye 271 bin lira ceza

olayın ayrıntıları:
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarına görüntü çekmek amacıyla trafikte tehlikeli davranış sergileyenleri tespit etmek için yürüttükleri sanal devriyeler sırasında plakasız motosiklet üzerinden havai fişek patlatıldığı ve akrobatik hareketler yapıldığı görüntülere ulaştı.
şüphelinin tespiti ve idari işlem:
Görüntülerin incelenmesi sonucu söz konusu şahsın M.Y.A. olduğu belirlendi. İlgili trafik mevzuatı kapsamında sürücüye toplam 271 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.
adli süreç ve hukuki değerlendirme:
Ayrıca olay, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan TCK. 179. madde kapsamında adli işlem başlatılmasıyla takip ediliyor.
HATAY'DA SEYİR HALİNDEYKEN MOTOSİKLETİYLE HAVAİ FİŞEK ATAN VE AKROBATİK HAREKETLER YAPARAK TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYAN SÜRÜCÜYE 271 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.
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