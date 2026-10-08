Dolar 49,1320 -0,14%
Euro 55,1969 +0,20%
Bist 12.119,67 -0,03%
Altın Gram 6.549,77 +0,14%
EUR/USD 1,1187 -0,11%
Brent Petrol 104,06 +3,85%
--°

Trafikte kayıplar sürüyor: Erzurum'da 9 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da 2026 ocak-eylül döneminde 1.356 ölümlü-yaralanmalı kaza oldu; 21 kişi hayatını kaybetti, 2.348 yaralandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Trafikte kayıplar sürüyor: Erzurum'da 9 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

yılın ilk 9 ayı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da 2026 yılının ocak-eylül döneminde 1 bin 356 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 348 kişi yaralandı. Aynı dönemde kayıtlara geçen maddi hasarlı kaza sayısı ise 2 bin 302 olarak bildirildi.

eylül ayı verileri:

Eylül ayında kent genelinde 178 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası ile 230 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu ay içinde kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 317 kişi yaralandı.

Yetkililerin açıkladığı bu veriler, yılın ilk üç çeyreğinde Erzurum'da trafik kaynaklı can kayıpları ve yaralanma oranlarının önemli bir hacme ulaştığını gösteriyor. Rakamlar, trafik güvenliği ve denetim uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme taşıyor.

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 1 BİN 356 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN...

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 1 BİN 356 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN, KAZALARDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 348 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Berna Laçin adliye işlemlerini SEGBİS ile sürdürecek
images

Başkanvekili evinde eski imar müdürüne ait resmi belgeler bulundu
images

Eski ilişkiye bağlı kundaklama: Seferihisar'da itfaiye personeli tutuklandı
images

Aliağa'da kaçış planı bozuldu: 10 yıl kesinleşmiş cezası olan firari yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi ve Aşkale arasında kültür ve dayanışma ağı

İnegöl'ün denetimde öne çıkan performansı: sosyal hizmetten dijitale örnek uygulamalar

Vezirköprü'de amatör spor haftasında gençlik korteji coşkusu

Ferizli mahalle sakinleri kokarca istilasına karşı tavuk ve hindilerle savaşıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı