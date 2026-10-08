Trafikte kayıplar sürüyor: Erzurum'da 9 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

yılın ilk 9 ayı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, Erzurum'da 2026 yılının ocak-eylül döneminde 1 bin 356 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 348 kişi yaralandı. Aynı dönemde kayıtlara geçen maddi hasarlı kaza sayısı ise 2 bin 302 olarak bildirildi.

eylül ayı verileri:

Eylül ayında kent genelinde 178 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası ile 230 maddi hasarlı kaza kaydedildi. Bu ay içinde kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 317 kişi yaralandı.

Yetkililerin açıkladığı bu veriler, yılın ilk üç çeyreğinde Erzurum'da trafik kaynaklı can kayıpları ve yaralanma oranlarının önemli bir hacme ulaştığını gösteriyor. Rakamlar, trafik güvenliği ve denetim uygulamalarının önemini bir kez daha gündeme taşıyor.

ERZURUM’DA 2026 YILININ İLK 9 AYINDA 1 BİN 356 ÖLÜMLÜ-YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN, KAZALARDA 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 BİN 348 KİŞİ YARALANDI.