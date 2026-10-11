Trafikte kısayol tuzağı: taksi ters yöne girince kask kamerası kaydetti

Eskişehir'de trafikte beklemek istemeyen bir taksi sürücüsünün yaptığı yön ihlali, aynı güzergâhta ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Stad Sokak üzerinde gerçekleşti.

görüntülerin ayrıntıları:

Kayıtlarda, sokaktaki yoğunluk nedeniyle beklemek yerine kestirme olarak hareket eden ticari taksi sürücüsünün ters yöne girdiği, yol boyunca diğer araçların şeridine doğru ilerlediği görülüyor. Anlar, aynı şeritte normal şekilde ilerleyen motosikletlinin kask kamerası tarafından net biçimde kaydedildi. Görüntüde taksinin hızlı ve kuralları ihlal eder biçimde hareket etmesi dikkat çekiyor.

oluşabilecek riskler:

Sürücünün bu davranışı, hem diğer araçların hem de yayaların can güvenliğini tehlikeye attı. Böyle ihlaller dar sokaklarda çarpışma, ani manevra ve yaya kazalarına yol açabiliyor. Kask kamerasındaki görüntüler, trafik kurallarına uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koyuyor ve benzer davranışlara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini hatırlatıyor.

Olayla ilgili resmi bir işlem veya sonuç bilgisi paylaşılmadı; ancak paylaşılan görüntüler trafikte sorumluluk bilincinin önemini vurguluyor.

Eskişehir'de taksinin ters yön ihlali kamerada