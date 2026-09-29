Trafikte küçük araç, büyük risk: motosiklet görünürlük, eğitim ve denetim öncelik olmalı

uzmandan genel uyarı:

Trafik ve Güvenli Sürüş Uzmanı Mesut Tulukçu, motosiklet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yeni bir risk alanı oluştuğunu belirterek, bu artışın eğitim ve güvenlik tedbirleriyle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tulukçu, kazaların büyük kısmının sürücü kusurlarına dayandığını ve bunun önlenmesi için çok yönlü çalışmalar gerektiğini vurguladı.

veriler ve kazaların nedenleri:

Tulukçu, TÜİK’in 2025 verilerine atıfta bulunarak, 2025 yılında Türkiye’de bin 334 motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini ve 130 bin 578 motosiklet sürücüsünün yaralandığını aktardı. Ayrıca ölümlü-yaralanmalı kazalara karışan taşıtların yüzde 31,3’ünün motosiklet olduğunu hatırlatan uzman, ölümlü-yaralanmalı kazalara neden olan kusurların yüzde 90,6’sının sürücü kusurlarından kaynaklandığını belirtti.

Tulukçu, motosiklet kazalarının başlıca sebepleri arasında hız, dikkatsizlik, kurallara uymama ve yeterli sürüş deneyiminin eksikliğini sıraladı. Ayrıca motosikletin trafik içindeki boyutu nedeniyle uzaktan daha yakın algılanabileceğini, bu algının hatalı değerlendirmelere yol açabileceğini söyledi.

eğitim, denetim ve koruyucu ekipman:

Uzman, ayna kontrolü, kör nokta kontrolü, takip mesafesi ve dönüşlerde sinyal kullanımının önemine dikkat çekti. Tulukçu, "Kask, motosiklet sürücüsünün en temel güvenlik ekipmanıdır" diyerek bunun yanında mont, eldiven, dizlik ve uygun ayakkabı gibi ekipmanların da kazada yaralanma şiddetini azaltmada kritik olduğunu vurguladı.

Doğru planlanmış altyapının katkı sağlayabileceğini ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Tulukçu, çözümün eğitim, sıkı denetim, hız yönetimi ve sürücülerin birbirine karşı farkındalığı gibi bir arada ele alınması gereken önlemler olduğunu söyledi.

Kurye sektöründe çalışanların zaman baskısı, yoğun trafik ve uzun çalışma saatlerinin sürücü dikkatini zayıflatabileceğini belirten Tulukçu, teslimat hızının güvenliğin önüne geçmemesi gerektiğini kaydetti. "Trafikte haklı olmak yetmez, güvenli olmak gerekir" uyarısını yineledi.

Son olarak Tulukçu, trafikte diğer sürücülere seslenerek, "Trafikte motosikleti görmek yetmez, motosikletliyi fark etmek ve ona göre hareket etmek gerekir" dedi ve birkaç saniyelik dikkatsizliğin ağır sonuçları olabileceğini hatırlattı.

MOTOSİKLET KULLANIMININ YAYGINLAŞMASIYLA YENİ BİR RİSK ALANI OLUŞTUĞUNU İFADE EDEN TRAFİK VE GÜVENLİ SÜRÜŞ UZMANI MESUT TULUKÇU, EĞİTİM, SIKI DENETİM, HIZ YÖNETİMİ VE KÖR NOKTA KONTROLÜNÜN KAZALARI ÖNLEMEDEKİ HAYATİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ.