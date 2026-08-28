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Trafikte kural ihlalinde şiddet: sürücüye 186 bin lira ceza

Manavgat’ta emniyet şeridinden geçmeye çalışırken servis otobüsü şoförüne saldıran sürücüye 186 bin TL ceza kesildi; ehliyete 60 gün el konuldu.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:55

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Trafikte kural ihlalinde şiddet: sürücüye 186 bin lira ceza

olay ve uygulanan cezalar:

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 kara yolu Ilıca-Kumköy Kavşağı’nda, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi iddiaya göre emniyet şeridinden geçmek istedi. Servis otobüsü şoförünün buna izin vermemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kırmızı ışığın yanmasıyla birlikte oluşan araç kuyruğunda hafif ticari araç sürücüsü aracından inerek servis otobüsünün cam ve kapısına yumrukla vurmaya başladı.

Olay sırasında hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kadın da şoföre hakaret ve tehditler savurdu. Araçtan inen üçüncü kişi ise şoförü ve kadını engellemeye çalıştı. Saldırı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

görüntülerin rolü ve tespit:

Kayda alınan görüntüler ve yapılan inceleme sonucunda saldırıyı gerçekleştiren sürücü, Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği tarafından tespit edildi. İlk anlarda plaka ve sürücüsü bilinmeyen hafif ticari araçta bulunan kişilerin davranışları ve kayıttaki deliller, soruşturmanın yönlendirilmesinde belirleyici oldu.

verilen yaptırım ve sonuçları:

Yetkililerce yapılan işlemde saldırıyı gerçekleştiren sürücüye 186 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu ve araç trafikten men edildi. İçerisinde otel çalışanlarının bulunduğu servis otobüsünde şoföre yönelik fiziksel saldırı ve tehditlerin kayda geçmiş olması, idari yaptırımların uygulanmasında etkili oldu.

MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTAN İNİP EMNİYET ŞERİDİNE GEÇMESİNE İZİN...

MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇTAN İNİP EMNİYET ŞERİDİNE GEÇMESİNE İZİN VERMEYEN ŞOFÖRE SALDIRAN SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA UYGULANDI (ARŞİV)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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