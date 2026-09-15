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Trafikte nefes alan Mersin: hal katlı kavşağı esnafın yüzünü güldürdü

Mersin’de tamamlanan Hal Katlı Kavşağı, tır ve kamyon yoğunluğunun olduğu hattı rahatlatıp bölge trafiğini azalttı; hal esnafı yıllardır süren soruna çözüm buldu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Trafikte nefes alan Mersin: hal katlı kavşağı esnafın yüzünü güldürdü

Hal katlı kavşağı trafiği nasıl etkiledi?

Mersin’de hizmete alınan Hal Katlı Kavşağı, özellikle tır ve kamyon trafiğinin yoğun olduğu bölgede hareketliliği artırdı ve sıkışıklığı belirgin şekilde azalttı. Proje, bölge esnafı tarafından uzun süredir beklenen kalıcı çözümler arasında gösteriliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla kent içi ulaşımda konfor ve akıcılık hedeflendi. Hal çevresinde önceki yıllarda sık sık yaşanan gecikmeler, kavşağın devreye girmesiyle birlikte azaltıldı ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alındı.

Projede öne çıkan teknik detaylar:

Proje kapsamında toplam 3 bin 750 metre çalışma yapıldı ve bunun 2 kilometrelik kısmı köprülü kavşak olarak yenilendi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) desteği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer önderliğinde hayata geçirilen uygulama, Mersin’in şimdiye kadar yapılan en büyük katlı kavşak yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Köprülü bölüm ve çevre düzenlemeleri, ağır tonajlı araçların geçişini kolaylaştırırken aynı zamanda şehir içi trafik akışında daha dengeli bir dağılım sağlamayı amaçlıyor. Yetkililer, projenin kentin ekonomik yaşamına da uzun vadeli katkı sunacağını vurguluyor.

Esnafın değerlendirmesi:

Hal ve bölge esnafı yapılan yatırımdan memnun olduklarını belirtiyor. Konuyla ilgili konuşan esnaflar, yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığının günlük işleri ve sevkiyatları olumsuz etkilediğini, şimdi ise işlerin daha düzenli akmaya başladığını ifade etti.

Esnaflardan Fikret Yıldırım, "Katlı Kavşak yapılmadan önce halin kapısından belki yarım saat çıkamadığımız oluyordu. Şimdi ise çok güzel oldu, gerçekten çok rahatlattı" diyerek projenin günlük işleyişe sağladığı rahatlamayı özetledi.

Genel değerlendirmede, Hal Katlı Kavşağı'nın devreye alınmasıyla birlikte hem ticari akışta hem de kent içi ulaşımda daha sürdürülebilir bir düzen hedefleniyor ve bölge halkının beklentileri doğrultusunda ulaşım yatırımlarının devam etmesi talep ediliyor.

MERSİN’DE HİZMETE ALINAN HAL KATLI KAVŞAĞI, ÖZELLİKLE TIR VE KAMYON TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU...

MERSİN’DE HİZMETE ALINAN HAL KATLI KAVŞAĞI, ÖZELLİKLE TIR VE KAMYON TRAFİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEDE ULAŞIMI RAHATLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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