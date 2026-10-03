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Trafoda başlayan yangın Nilüfer'de kısa süreli paniğe neden oldu

Nilüfer Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı'ndaki trafoda çıkan yangın ve aralıklı patlamalar çevrede kısa süreli paniğe yol açtı; itfaiye yangını kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafoda başlayan yangın Nilüfer'de kısa süreli paniğe neden oldu

Trafoda çıkan yangın bölge sakinlerini tedirgin etti

Merkez Nilüfer ilçesi Işıktepe Mahallesi Ata Bulvarı üzerinde bulunan bir trafoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay sırasında trafoda zaman zaman patlamalar meydana geldi ve çevrede kısa süreli panik yaşandı.

müdahale ve kontrol altına alma:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve yangını kontrol altına aldı. Müdahale sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerine yönelik yapılacak teknik değerlendirme sonrası, trafoda meydana gelen patlamaların nedenine ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre patlamalar kısa aralıklarla meydana gelirken, itfaiyenin hızlı müdahalesi çevredeki riskin hızla azaltılmasını sağladı. Yetkililer olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ IŞIKTEPE MAHALLESİ ATA BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN BİR TRAFODA HENÜZ...

BURSA’NIN NİLÜFER İLÇESİ IŞIKTEPE MAHALLESİ ATA BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN BİR TRAFODA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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